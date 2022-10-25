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Калужских врачей наградили медалями Луки Крымского

Опубликовано: 25.10.2022 11:26 0 923
Калужских врачей наградили медалями Луки Крымского

В период пандемии COVID-19 больница «Сосновая роща» была перепрофилирована для лечения больных коронавирусом. Благодаря усилиям медиков были спасены тысячи жизней. Больница первой в регионе внедрила элементы реабилитации в лечебный процесс.

Три врача больницы «Сосновая роща» награждены медалями за «Верность долгу и силу духа». Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил медиков с заслуженной наградой. 

Награды удостоены заместитель главного врача по реанимации и анестезиологии Алексей Лунев, заместителя главного врача по медицинской части Галины Степанчук и главная медицинская сестра Людмила Восканян.

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Опубликовано: 25.10.2022 11:26 0 923
Тэги: городская дума
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