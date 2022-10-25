Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

Юрий Моисеев встретился со студентами КГУ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.10.2022 08:10 0 311
Юрий Моисеев встретился со студентами КГУ

Студенты 4-го курса КГУ в рамках выездного урока побывали в Городской Думе и пообщались с Главой городского самоуправления Калуги Юрием Моисеевым. Во встрече также участвовала депутат Законодательного Собрания Надежда Ефремова.

Для студентов-политологов это не первый такой урок. Ранее они уже попробовали себя в роли депутатов Законодательного Собрания, встретились с руководителями калужских отделений политических партий. 

Глава Калуги рассказал студентам о Городской Думе, выборах и работе с избирателями.

- Депутаты – это люди, которых поддерживают жители конкретной территории. И здесь очень важно уметь услышать людей, работать с разными категориями граждан. Иногда приходится помогать жителям договариваться друг с другом в вопросах благоустройства, ремонта общего имущества. Наладить конструктивный диалог, научить людей совместно работать ради общего блага – это очень важно, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Ребят заинтересовала нормотворческая деятельность, коммуникации и работа с общественным мнением, формирование бюджета и социальная сфера, шла речь и о планах по дальнейшему развитию Калуги. Студенты смогли задать все интересующие их вопросы и высказать своё мнение по актуальным проблемам. 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.10.2022 08:10 0 311
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Букеты с доставкой
Похоронные услуги высокого качества по доступной цене
Мессенджеры и их польза для развития бизнеса

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru