Юрий Моисеев встретился со студентами КГУ

Студенты 4-го курса КГУ в рамках выездного урока побывали в Городской Думе и пообщались с Главой городского самоуправления Калуги Юрием Моисеевым. Во встрече также участвовала депутат Законодательного Собрания Надежда Ефремова.

Для студентов-политологов это не первый такой урок. Ранее они уже попробовали себя в роли депутатов Законодательного Собрания, встретились с руководителями калужских отделений политических партий.

Глава Калуги рассказал студентам о Городской Думе, выборах и работе с избирателями.

- Депутаты – это люди, которых поддерживают жители конкретной территории. И здесь очень важно уметь услышать людей, работать с разными категориями граждан. Иногда приходится помогать жителям договариваться друг с другом в вопросах благоустройства, ремонта общего имущества. Наладить конструктивный диалог, научить людей совместно работать ради общего блага – это очень важно, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Ребят заинтересовала нормотворческая деятельность, коммуникации и работа с общественным мнением, формирование бюджета и социальная сфера, шла речь и о планах по дальнейшему развитию Калуги. Студенты смогли задать все интересующие их вопросы и высказать своё мнение по актуальным проблемам.

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