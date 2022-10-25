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25 октября произошло сражение под Медынью

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.10.2022 07:50 0 313
25 октября произошло сражение под Медынью

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 октября.

1812 – произошло малоизвестное сражение под Медынью. Противостояли два отряда французской и русской армий около 1200 человек с каждой стороны. Казачьи полки под командованием полковников Г.Д. Иловайского и В.А. Быхалова разгромили авангард 5-го (польского) корпуса армии Наполеона под командованием князя Ю. Понятовского. За это небольшое, но победоносное сражение русских и пленение польского генерала Тышкевича, группа казаков и особо отличившийся полковник Иловайский были представлены к наградам.

1897 – «Калужский вестник» в отчете за 1896/97 учебный год о Калужской музыкальной воскресной школе сообщает о том, что для обучения закону Божию школу посещают по очереди 4 священника и особый учитель для обучения церковному пению. 

1963 – постановление о присвоении Калужскому заводу автомотоэлектрооборудования звания «предприятие коммунистического труда».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.10.2022 07:50 0 313
Тэги: история калуги
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