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Первые калужские мобилизованные уехали в Курскую область

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.10.2022 15:14 0 1909
Первые калужские мобилизованные уехали в Курскую область

В понедельник, 24 октября, первые мобилизованные из Калужской области уехали в учебный центр в Курской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ранее калужан отправляли лишь в Подмосковье.

- Мы уже направили туда своих представителей, - пояснил Шапша. - Посмотреть, в каких условиях будут проходить подготовку и боевое слаживание наши защитники. Места проживания, питание, обеспеченность обмундированием. Если будут замечания, подключимся. Поставил задачу обязательно уточнить у парней, какая помощь и поддержка нужна их семьям. Эта работа уже организована муниципалитетами. Все такие просьбы на контроле. И многие уже выполнены.

Губернатор пообещал в ближайшее время лично побывать в Курской области.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.10.2022 15:14 0 1909
Тэги: мобилизация
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