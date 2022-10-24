В Калужской области депутата лишили полномочий из-за отсутствия декларации
В Людиново депутат местной городской думы лишился мандата из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
Народный избранник не подал декларацию о доходах.
После выявления нарушения депутат отделался предупреждением. Однако прокуратура обратилась в суд, и полномочия депутата прекращены.
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