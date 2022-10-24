В Калужской области снизилось количество браков

За первые восемь месяцев года в Калужской области зарегистрированы 4156 браков. Это на 13,9% меньше, чем год назад, сообщается в опубликованном на днях отчете Калугастата.

Чаще всего в расчете на душу населения свадьбы гуляют в Малоярославецком районе, Калуге и Медынском районе. Реже всего – в Куйбышевском, Мосальском и Барятинском районах.

А вот число разводов за год не поменялось – 3591.

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