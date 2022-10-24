В Калужской области смертность снизилась на 14,8%
С января по август 2022 года в Калужской области умерли 10 503 человека. Это на 14,8% меньше, чем за такой же период в 2021-ом, сообщили на днях в Калугастате.
В расчете на 1000 жителей самая высокая смертность наблюдается в Спас-Деменском, Юхновском, Думиничском, Малоярославецком и Хвастовичском районах.
Наименьшее количество умерших относительно числа жителей в Ферзиковском, Жуковском районах и Обнинске.
Естественная убыль населения за восемь месяцев в Калужской области составила 4893 человека.
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