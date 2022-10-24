Калужская область опустилась на 16 место в рейтинге развития науки и технологий

Калужская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню развития науки и технологий. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в агентстве «РИА Новости».

Список составлен по данным 2021 года. В 2020 году Калужская область была выше – на 15 позиции, но пропустила туда Ростовскую область.

Тройка лидеров за год не изменилась – Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

Самые плохие показатели у Ингушетии, Ненецкого автономного округа и Хакасии.

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