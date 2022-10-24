В Калужской области зафиксирована минимальная за 10 лет площадь лесных пожаров

В Калужской области завершился пожароопасный сезон. В этом году площадь лесных пожаров составила 0,91 гектара при общей площади лесов региона в 1,2 миллиона гектаров. Это лучший показатель за последние 10 лет, сообщила в понедельник, 24 октября, заместитель губернатора Ольга Иванова.

- В этом году произошло всего четыре лесных пожара, - отметила Иванова. - По сравнению с прошлым годом количество возгораний снизилось в два раза, а площадь сократилась в 4,4 раза.

Все пожары были потушены в день обнаружения.

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