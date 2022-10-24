«Варварёнки» – «Бренд года» среди калужских аграриев

Жители региона выбирают натуральную продукцию растениеводства и животноводства от фермерского хозяйства «Варварёнки».

Возможности, предоставленные природой

В чуть более получасе езды от Калуги, в живописном и экологически чистом Бабынинском районе Калужской области, по соседству с национальным парком «Угра» находится фермерское хозяйство «Варварёнки».

Здесь живут и работают настоя­щие труженики, которые любят свою землю и знают, как рационально и бережно использовать все возможности, предоставленные природой и родной землей.

СП «Лидер», известное под торговой маркой «Фермерское хозяйство «Варварёнки», — это одно из успешных хозяйств нашего региона, которое любимо и узнаваемо в том числе в столице, где особенно ценят натуральную фермерскую продукцию.

Окружают ферму чистые поля и леса, поблизости нет никаких предприятий и автомобильных магистралей. Все растет без всякой химии и усилителей. Поэтому и продукция, которую здесь производят, самая натуральная.

У агропредприятия просторные посевные площади — 5 тысяч гектаров. А почва — плодородный чернозем, на котором пышно всходит разнотравье, полезная и чистая пища для крупного и мелкого рогатого скота. А благодаря здоровому питанию и животные здесь здоровы.

Среди гурманов особенно ценится говядина мясной породы герефорд, которую и разводят здесь, в СП «Лидер». Недавно приобрели нового племенного быка, чтобы в поголовье была свежая кровь. Летом фермерские коровы свободно пасутся, набираясь витаминов из сочной травы и впитывая солнечное тепло на просторных лугах. Кстати, именно поэтому качество как мяса, так и молока здесь отменное другого не захочешь.

Следуя традициям

В агропредприятии по-прежнему придерживаются традиционных технологий, благодаря чему производят вкусную молочную продукцию: творог, сметану, кефир, ряженку, сливочное масло, сыры. Все только на живой закваске, это принципиальная позиция в работе фермерского хозяйства.

В «Варварёнках» выращивают овощи, есть даже своя пасека. А пчелы, как известно, очень требовательны к экологии, и это о многом говорит.

В последние два года особое внимание хозяйство уделяет выращиванию нескольких культур: пшеницы, овса, рапса и кукурузы в промышленных объе­мах.

Между прочим, рапс сейчас — одна из самых перспективных культур, востребованных как в нашей стране, так и во всем мире. Последние годы особым спросом пользуется рапсовое масло, которое, по своим качествам близко маслу оливковому.

С заботой о посевной будущего года

— Сейчас мы заканчиваем уборочную посевную компанию 2022 года, собрали достойный урожай рапса и пшеницы, — говорит генеральный директор СП «Лидер» Елена Рагульская. — Теперь будем консервировать всю нашу технику на зиму, пережидать зимний сезон. А весной планируем по-прежнему увеличивать объем посевных площадей этих культур.

Поскольку все лето мы расчищали и осенью продолжаем раскорчевывать земли после зарослей леса, соответственно, это позволит нам увеличить площади посевных в будущем году.

По словам Елены Михайловны, в этом году в фермерском хозяйстве под посев рапса и пшеницы было отдано 800 и 50 гектаров земли. На будущий год эту цифру планируют увеличить. С 1 500 гектаров посевных планируют довести до 2 500 гектаров.

Ну а в конце лета все силы аграриев были брошены на уборочную кампанию, ни на что другое не отвлекались. И сейчас, чтобы убрать оставшиеся гектары, фермеры ловят последние деньки хорошей погоды.

— Боремся за каждый гектар, за каждый колос нашего урожая, — энергично говорит Елена Рагульская.

СП «Лидер» говорит жителям Калужской области «Спасибо!» за достойную оценку качества продукции фермерского хозяйства «Варварёнки» и благодарное отношение к нелегкому труду аграриев!

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