В Калуге водитель «Лексуса» сбил пешехода на Грабцевском шоссе
Около 17:00 в воскресенье, 23 октября, в Калуге на Грабцевском шоссе сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по калужской области.
По предварительным данным, человек попал под колеса «Лексуса».
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
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