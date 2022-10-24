В Калужской области заболеваемость ОРВИ впервые за 10 недель опустилась ниже эпидемического порога

В Калужской области за неделю, с 17 по 23 октября, врачи зафиксировали 7468 случаев ОРВИ. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущим периодом заболеваемость снизилась на 6,2%.

- Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога зарегистрирован впервые за последние 10 недель, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

У детей всех возрастов заболеваемость на 19-50% ниже пороговых показателей.

В больницы с ОРВИ попали 39 человек.

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