В Калуге 88 детей родились за неделю

За неделю, с 17 по 22 октября, в Калуге родились 88 детей. Среди них был 51 мальчик и 37 девочек, рассказали в городском загсе.

У одной из калужанок родилась тройня.

Среди редких имен, которыми назвали младенцев, отмечены следующие: Леон, Эдгар, Гордей и Мира.

Также за неделю в Калуге сыграли 62 свадьбы.

С начала 2022 года в Калуге родились 3280 детей, сыграна 2381 свадьба.

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