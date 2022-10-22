В Калуге 88 детей родились за неделю
За неделю, с 17 по 22 октября, в Калуге родились 88 детей. Среди них был 51 мальчик и 37 девочек, рассказали в городском загсе.
У одной из калужанок родилась тройня.
Среди редких имен, которыми назвали младенцев, отмечены следующие: Леон, Эдгар, Гордей и Мира.
Также за неделю в Калуге сыграли 62 свадьбы.
С начала 2022 года в Калуге родились 3280 детей, сыграна 2381 свадьба.
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