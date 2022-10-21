В Калуге на Театральной площади открыли скульптуру «Поцелуй»
В пятницу, 21 октября, в сквере на Театральной площади в Калуге открыли новую уличную скульптуру – целующихся мужчину и женщину.
Фигуры из бронзы изготовила скульптор Светлана Фарниева за счет одного из городских банков.
Для «Поцелуя», а именно так назвали работу, проложили новую дорожку из красной плитки между боковым и центральным проходом.
Ранее Фарниева создала расположенные рядом памятник театральному зрителю, голубей на фонтане, мешок счастья и Циолковского с велосипедом.
В первый вечер у скульптуры было много желающих сфотографироваться.
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