В Калуге на Театральной площади открыли скульптуру «Поцелуй»

В пятницу, 21 октября, в сквере на Театральной площади в Калуге открыли новую уличную скульптуру – целующихся мужчину и женщину.

Фигуры из бронзы изготовила скульптор Светлана Фарниева за счет одного из городских банков.

Для «Поцелуя», а именно так назвали работу, проложили новую дорожку из красной плитки между боковым и центральным проходом.

Ранее Фарниева создала расположенные рядом памятник театральному зрителю, голубей на фонтане, мешок счастья и Циолковского с велосипедом.

В первый вечер у скульптуры было много желающих сфотографироваться.

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