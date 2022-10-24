Наша миссия — незамедлительно оказать экстренную медицинскую помощь всем нуждающимся

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф в этом году получил народную премию «Калужский бренд–2022».

Во многом это стало возможным благодаря успешному развитию и работе по улучшению качества медицинской помощи. Как следствие, жалобы о несвоевременном прибытии бригад в последнее время практически не фиксируются. Все это стало возможно благодаря большой работе, проделанной в ведомстве.

О том, чем жили медики в 2022 году, рассказал заместитель главного врача Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Станислав Томах.

— Станислав Геннадьевич, что нового появилось в службе за этот год?

— В 2022 году произошло много событий. Это присоединение всех подстанций и отделений СМП в Калужской области к нашей организации. Развивается также телемедицинский центр, поэтому добавились новые виды телемедицинских консультаций по болезням системы кровообращения и онкологии.

Открылся центр паллиативной медицинской помощи. Ожидается поступление новых 16 автомобилей скорой медицинской помощи.

— С какими проблемами вы сталкивались в этом году и как их преодолеваете? Как в этом помог ковидный опыт?

— В начале года все мы с вами столкнулись со штаммом омикрон COVID‑19, но служба стойко перенесла все проблемы. Они только закаляют. Наш коллектив еще сильнее сплотился, а работа стала слаженнее.

Также очередной удар коронавируса дал новый толчок к развитию телемедицинских технологий, направленных на улучшение качества жизни граждан.

— Уменьшилось ли и насколько время прибытия по вызову? Сколько было выездов в этом году и скольких удалось спасти?

— Мы параллельно ведем работу по оптимизации логистики, проводим регулярное обучение сотрудников, внедрены высокотехнологичные инструменты аналитики для прогнозирования эффективной работы нашей службы в будущем. Улучшаем не только взаимодействие между учреждениями, но и между ведомствами, с другими службами и аппаратами.

Все это нацелено на увеличение доступности экстренной медицинской помощи и оказание качественных медицинских услуг.

И как результат нашей работы: ​время прибытия улучшилось до показателя в 94.8 процента. С начала года, согласно статистике, более 250 тысяч раз наши медики выезжали по вызову в Калужской области.

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