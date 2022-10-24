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Ростсельмаш назвали одним из самых узнаваемых брендов в регионе

Опубликовано: 24.10.2022 09:15 0 175
Ростсельмаш назвали одним из самых узнаваемых брендов в регионе

Технический центр «Агрит», который в Калужской области является официальным дилером всемирно известной компании Ростсельмаш, получил народную премию «Калужский бренд».

 

 

 

 

Знак качества

Эта премия ежегодно вручается тем предприятиям, которые по результатам опроса читателей газеты «Комсомольская правда — ​Калуга» и портала www.kp40.ru набрали наибольшее количество упоминаний.

Примечательно, что калужский дилер Ростсельмаш получает ее уже не в первый раз, из года в год доказывая, что калужские аграрии, так же как их коллеги из других регионов и стран, делают выбор в пользу именно этого производителя.

Стремление к повышению урожайности рождает и запрос на высокопроизводительную технику. Именно такую выпускает компания. Доказательством чего служат рекорды, которые поставила ее техника.

В августе самый мощный зерноуборочный комбайн TORUM 785 ровно за 8 часов работы намолотил 400,84 тонны зерна. Этот результат попал в Книгу рекордов России как самый большой намолот за 8-часовую смену за всю историю.

Еще один рекорд показал кормоуборочный комбайн RSM F 2650. 25 сентября он собрал 1443 тонны силоса за 8 часов при влажности культуры ​55% и средней урожайности ​423,5 ц/га. Расход топлива на обработанную площадь составил 737 литров. Эти показатели также были внесены в Книгу рекордов России.

Сервис

Компания Ростсельмаш имеет развернутую дилерскую сеть, которая осуществляет подбор, предпродажную подготовку и сервисное обслуживание аграрной техники. Сервисные центры предприятия оказывают услуги в период действия гарантии и после нее. В нашем регионе, как уже было сказано ранее, Ростсельмаш официально представляет ООО «Технический центр «Агрит», специалисты которого доступны круглосуточно.

— Техника Ростсельмаш имеется у большинства хозяйств Калужской области, — ​говорит директор ТЦ «Агрит» Вера Попова. — ​Это комбайны, тракторы, прицепное оборудование. Если говорить о конкретных моделях, на которые наблюдается повышенный спрос, то многие фермерские хозяйства и сельхозпредприятия приобрели в нашем дилерском центре зерноуборочные комбайны АCROS и TORUM, инновационный кормоуборочный комбайн RSM F 2650. Большую популярность завоевал трактор RSM 2375.

Цифровизация

В современном мире качественная и производительная техника очень важный, но не единственный фактор успеха.
Все большее развитие на рынке получают программные продукты, которые позволяют автоматизировать управление техникой и серьезно облегчить труд аграриев. И здесь все большую популярность завоевывают интеллектуальные системы, внедряемые компанией Ростсельмаш.

В них заложен огромный резерв для роста бизнеса сельхозтоваропроизводителя. Разработки компании базируются на платформе агроменеджмента  ​РСМ Агротроник, объединяющей в себе множество полезных электронных сервисов: от мониторинга и контроля параметров техники, систем идентификации до картирования урожайности. Одни из последних достижений «цифровой мысли» — ​системы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0.
Уборочная техника с РСМ Агротроник. Пилот автоматически меняет скорость, позволяет управлять автоматическим разворотом с опусканием жатки в начале гона и поднятием в конце.

Интеллектуальные технологии имеют заметное преимущество для аграриев.

Экспериментальные замеры показали, что до 30% повышается производительность комбайна с 9-метровым адаптером в поле с урожайностью 65 центнеров на гектар из расчета сезонной выработки 500 га, если осуществлять управление техникой с помощью РСМ Агротроник Пилот 1.0.

Также эксперты подсчитали, что комбайн с автоуправлением обрабатывает за смену 43,5 га, а техника исключительно с ручным управлением может осилить за такое же время только 33,4 га.

Около 20% топлива экономится при использовании систем автоуправления от Ростсельмаш.

Из первых уст

Почему компания стала у калужских аграриев узнаваемым брендом, рассказали сами сельхозпроизводители.

— Мы работаем с Ростсельмаш с 2003 года, — ​рассказывает заместитель директора ГП «Калужская МТС» Виталий Хаврошин. — ​Приобрели у компании 19 зерноуборочных комбайнов АCROS разных модификаций. И за время эксплуатации этой техники остались только положительные отзывы. Она полностью соответствует заявленным характеристикам. Хорошее впечатление оставляет и дилерский центр «Агрит». Его сотрудники отличаются четкостью и оперативностью, в какой бы час и день недели мы бы к ним ни обратились. Это слаженный и профессиональный коллектив.

— Мы в 2022 году купили у ТЦ «Агрит» пять новых комбайнов производства Ростсельмаш, — ​рассказывает председатель СХА «Колхоз «Маяк» Вадим Галуцкий. — ​RSM 161 и еще один трактор RSM 2375. Всего у нас 10 единиц техники этого производителя. Она показывает отличную производительность, а обслуживание очень комфортно.

Подытоживая сказанное, становится понятно, почему калужские аграрии делают выбор в пользу Ростсельмаш. Благодаря профессиональному подходу к ведению аграрного бизнеса, новым технологиям, качественной продукции и сервису ее техника бьет рекорд за рекордом и вызывает доверие даже у самых требовательных специалистов.

 

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Опубликовано: 24.10.2022 09:15 0 175
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