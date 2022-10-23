Коллектив косметологического отделения «Имидж» ГБУЗ КО «КОККВД» с большим воодушевлением получил очередную награду «Калужский бренд- 2022», от Медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга».

Более 25 лет наши косметологи помогают женщинам сохранить молодость и быть красивыми. Постоянный профессио­нальный рост, освоение новых методик и оснащение отделения современным медицинским оборудованием позволяют оказывать населению качественные и высокотехнологичные услуги, быть в ряду лучших учреждений медицинской косметологии в Калужской области.

Нам доверяют, на нас равняются многие косметологические салоны нашего города. С большинством из них у нас достаточно тесная связь. Многие косметологи, работающие в них, ­когда-то были нашими врачами и первый свой опыт тоже приобретали в нашем отделении «Имидж».

Мы заслуженно гордимся своими специалистами. Достаточно сказать, что отделение «Имидж» находится в структуре лечебного учреждения, а значит, имеет медицинскую базу с возможностью оказания не только косметологических услуг, а также дерматологических и диагностических, в том числе лабораторных.

Состояние кожи и здоровья только в совокупности могут обеспечить внешнюю красоту и продлить молодость. Вот почему услуги косметологов стали чрезвычайно востребованы. Именно они помогают сегодня обеспечить свой имидж и респектабельность в обществе.

Калуга, ул. Первомайская, 33.

Регистратура: (4842) 71-73-71.

Отделение платных услуг

• Отделение дерматологической и урогенитальной патологии. Тел.: (4842) 71-73-60.

• Отделение медицинской косметологии «Имидж». Тел.: (4842) 71-73-63.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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