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Надежный страховой партнер

Опубликовано: 24.10.2022 11:00 0 274
Надежный страховой партнер

На церемонии награждения премией «Калужский бренд-2022», которая присуждается лучшим организациям области, одним из победителей в номинации «Страховые и банковские услуги» названа Группа «СОГАЗ». Это выяснилось по итогам подсчета голосов самих калужан — именно они, а не организаторы премии и определяют победителей, голосуя за предприятия и учреждения, которые, по их мнению, достойны этого звания.

То, что жители области отметили СОГАЗ, неудивительно: компания является лидером* российского рынка страхования и страховой группой для всей страны. Свою страховую защиту СОГАЗу доверяют более 100 тысяч организаций, включая системообразующие корпорации, а также миллионы граждан. В результате примерно каждый третий россиянин застрахован в Группе «СОГАЗ».

Почему клиенты выбирают СОГАЗ? Компания предоставляет не только более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности, но и современные высокотехнологичные сервисы для здоровья и страхования. За последнее время СОГАЗ внедрил передовые технологии и инструменты, направленные на поддержку бизнеса и цифровизацию услуг для клиентов. Использование высоких технологий и развитие сервисного наполнения способствуют повышению конкурентоспособности компании на страховом рынке.

Важно и то, что компания обладает высочайшим** уровнем надежности и финансовой устойчивости, которые подтверждены рейтинговыми агентствами со стабильным прогнозом, а ее платежеспособность в разы превышает нормативные значения. К слову, за последние пять лет СОГАЗ выплатил в общей сложности 484,4 млрд (т. е. почти полтриллиона) руб­лей страховых возмещений, по данным Банка России. А ежедневно компания выплачивает в среднем 449 млн руб­лей в качестве возмещения по страховым случаям (из расчета по будним дням, по данным ОСБУ АО «СОГАЗ» за 2021 г.).

— От лица Страховой Группы «СОГАЗ» и от себя лично благодарю калужан, голосовавших за нашу компанию, за доверие и высокую оценку нашей работы, а также организаторов премии за это мероприятие, — ​заявил на церемонии награждения директор Калужского филиала АО «СОГАЗ» Алексей Бодрышев. — ​Свою основную задачу компания «СОГАЗ» видит в том, чтобы давать людям удобные, максимально полезные и одновременно с этим простые в использовании сервисы для здоровья и страхования. И наши клиенты могут быть уверены, что, несмотря на внешние факторы, мы остаемся для них надежным партнером, как и прежде, обеспечивая непрерывную страховую защиту их интересов.

* По объему страховой премии на основании данных Банка России за шесть месяцев 2022 года.
** На основе максимально возможных кредитных рейтингов, подтвержденных рейтинговыми агентствами «Эксперт РА», АКРА и НКР в 2022 году.

 

Калуга, Теренинский пер., 7. 
Телефон: 50-72-10.
sogaz.ru

 

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Опубликовано: 24.10.2022 11:00 0 274
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