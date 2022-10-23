Что может быть прекраснее осенними промозглыми вечерами, чем семейное чаепитие со свежей и ароматной выпечкой! Запах хлеба создает в доме атмосферу уюта и тепла. Вкус булочки с сахарной посыпкой возвращает в детство, помогает ненадолго забыть о проблемах, заботах и просто побыть наедине с собой и с близкими людьми.

С заботой о фигуре и здоровье

Это хорошо понимают сотрудники «Калужского хлебокомбината», который постоянно радует новинками. Качественная, всегда свежая и, главное, вкусная продукция доступна жителям даже самых отдаленных уголков нашей области. Фирменные магазины «У Ржаника» один за другим открываются в разных ее районах. На сегодняшний день «Ржаник» распахнул свои двери для жителей Людинова, Думиничей, Сухиничей, Мосальска, Юхнова, Тарусы, Медыни, Бабынино, Козельска, Перемышля, Воскресенского, Сосенскоого, Воротынска, сел Льва Толстого и Кудиново. И это не говоря о многочисленных фирменных магазинах в Калуге.

Здесь всегда большой выбор хлеба, как классических и уже полюбившихся многим «Бородинского, «Дарницкого» и «Старообрядческого», батонов «Здоровье» и «Нарезной», так и новинок от «Калужского хлебокомбината». Это и линейка продукции для здорового питания — фитнес-­булочки, бездрожжевой и обогащенный витаминами хлеб. В ассортименте производителя есть хлеб для диабетиков, который не содержит сахара. Хлеб с отрубями способствует налаживанию пищеварения, помогает сбросить лишний вес и вывести токсины из организма. Для гурманов и просто любителей необычного хлеба — продукция с добавлением семечек, фруктов, орехов, меда и даже овощей.

Пожевать на переменке

В гости к «Ржанику» частенько приходят и школьники. Для них здесь большой выбор выпечки, которую удобно взять с собой в школу в качестве перекуса. Каждое изделие — в индивидуальной упаковке, так что и руки останутся чистыми, и тетрадки в портфеле будут в порядке. Для тех кто любит посытнее, у «Ржаника» всегда есть сосиски в тесте, пирожки с картошкой, мини-пицца с ветчиной и сыром, с грибами. Что важно — пицца «Бугаца» и «Пеновани» печется небольшими форматами и всегда закрытая. Вся начинка — внутри. Поэтому ее удобно съесть на ходу, не испачкавшись. Недавно в ассортименте «Калужского хлебокомбината» появилась самбуса — это булочка с начинкой из сочного фарша, которая тоже станет отличным вариантом как для школьного перекуса, так и для домашнего чаепития.

Сладкоежки обожают слойки и булочки с малиной, вишней и яблоком, гребешки с клубникой и знаменитые плюшки «Московские», которые, несмотря на внушительный размер, хочется съесть сразу.

Для гостей и семейных праздников

Магазины «У Ржаника» нравятся калужанам еще и потому, что в них можно купить не только хлеб, но и молочную продукцию от наших калужских производителей. Это йогурты, творог, сметана, молоко и кефир — все, что мы привыкли видеть на своем столе каждый день.

К празднику или для встречи гостей «У Ржаника» можно выбрать рулеты, пироги, пирожные и даже торты. Ассортимент этой продукции также постоянно расширяется, а фантазия кондитеров «Калужского хлебокомбината» не перестает удивлять. Торты с киви, апельсином, черноплодной рябиной, кофейным суфле и шоколадом станут прекрасным украшением праздничного стола и будут по достоинству оценены за свои вкусовые качества.

К любителям готовить выпечку самостоятельно «Калужский хлебокомбинат» тоже нашел подход. Сэкономить время на кухне и получить гарантированный результат в виде душистого, мягкого багета, а также булочек, штруделей и слоек с начинкой, помогут замороженные полуфабрикаты. Их достаточно довести до готовности в обычной домашней духовке — и можно накрывать на стол.

Обязательно попробуйте всю линейку продукции «Калужского хлебокомбината» и не забывайте как можно чаще собираться всей семьей за столом.

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