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Об управляющей компании – хорошо

Опубликовано: 23.10.2022 14:00 0 234
Об управляющей компании – хорошо

Управляющая компания «Развитие Региона» в четвертый раз признана брендом года.

Лицензированная управляющая компания «Развитие Региона» работает на рынке уже 10 лет. И в этом году в четвертый раз получает от жителей города премию «Бренд года».

— Когда мы стали брендом года в первый раз, то это нас очень вдохновило,?— вспоминает генеральный директор управляющей компании «Развитие Региона» Юрий Кобзарь, — И очередная высокая оценка от калужан для нас необычайно ценна. Ведь мы работаем в сфере ЖКХ, а это высококонкурентная, сложная и специфичная сфера деятельности, в том числе и с социальной точки зрения. Мы благодарим каждого, кто проголосовал за нашу компанию. Ваши отзывы показывают, что наш труд ценят.

Управляющая компания «Развитие Региона» оказывает комплексные услуги по управлению многоквартирными жилыми домами по содержанию и ремонту общего имущества, техническому обслуживанию, благо­устройству, клинингу, взаимодействует с подрядчиками, контролирует выполнение работ по капитальному ремонту.

Управляющая компания «Развитие Регио­на» имеет опыт в выполнении технически сложных проектов. Работа управляющей компании — это не только ремонты подъездов и благоустройство территории, но и обслуживание котельных, ремонт и замена инженерных систем дома, пожарных систем и систем оповещения и другого сложного оборудования, при необходимости с привлечением лицензированных субподрядчиков.

Четыре основных принципа работы:
1. стандартизация процессов управления и обслуживания,
2. индивидуальный подход к каждому дому,
3. обратная связь с собственниками, максимальная открытость перед ними,
4. видение перспектив развития дома.

Управляющая компания «Развитие Регио­на» большое внимание уделяет сотрудничеству с советами домов. Важно предоставить собственникам больше инструментов для взаимодействия с управляющей компанией, вовлечь их в управление домом. В этом году управляющая компания реализует проект по внедрению круглосуточной электронной диспетчерской. Рост количества домов, обслуживаемых «Развитие Региона», еще раз подтвердил особую важность обратной связи с собственниками. Проект электронной диспетчерской позволяет учитывать все сообщения граждан и оперативно реагировать на них. А собственники получают более высокий уровень сервиса 24/7 и возможность контролировать выполнение своих заявок через телефон.

— Премия «Бренд года» — это высокая оценка работы нашей управляющей компании и стимул для развития, — еще раз отметил Юрий Кобзарь.

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Опубликовано: 23.10.2022 14:00 0 234
Тэги: рeклама
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