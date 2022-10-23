Здесь готовят профессионалов

Сегодня Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации — единственное государственное профильное экономическое высшее учебное заведение в городе, которое является филиалом одного из крупнейших и престижных вузов нашей страны со 103-летней историей и основного поставщика кадров для экономической и финансовой системы России.

В Калужском филиале имеется квалифицированный про­фес­сор­ско-­преподавательский состав, современная материально-­техническая база, доступ к инновационным технологиям и разработкам головного вуза.

В рамках единого кампуса, в непосредственной близости от учебного корпуса находится комфортабельное общежитие, доступ к которому могут получить все иногородние студенты.

В университете на постоянной основе создаются условия для получения студентами практико-­ориентированного образования путем привлечения в общеобразовательный процесс профессионалов-практиков, в т. ч. руководителей ключевых финансовых организаций, ведомств и органов исполнительной власти региона, а также сотрудников фирм — производителей программного обеспечения. На базе Калужского филиала создан центр сертифицированного обучения по технологиям 1С и «Лицей Академии Яндекса».

Образовательный процесс осуществляется по следующим направлениям:

подготовка БАКАЛАВРОВ в филиале ведется по направлениям «Экономика» (программы ​«Экономика и финансы», «Бизнес-анализ, налоги и аудит»), «Менеджмент» (программы «Маркетинг» и «Управление бизнесом») и «Бизнес-­информатика» (программа «IT‑менеджмент в бизнесе»). Есть очная форма обучения (4 года), а также очно-­заочная (4,5 года), которая позволяет совмещать учебу и работу;

подготовка МАГИСТРОВ — ​по направлениям «Экономика» (программа «Бизнес-­аналитика») и «Менеджмент» (программа «Стратегия и финансы бизнеса»).

На 2023 год в Калужском филиале Финуниверситета выделено более 40 мест для приема за счет средств федерального бюджета (бюджетные места) по программам бакалавриата по очной форме обучения, в том числе места по особой квоте и на целевое обучение (целевая квота).

В 2023 году будет осуществляться первый набор на новую образовательную программу среднего ­профессионального образования — ​«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) для школьников 9 -х и 11-х классов.

Калужский филиал предоставляет широкий спектр скидок, закрепленный в специальном положении. Абитуриенты с хорошими результатами ЕГЭ имеют право на скидки в зависимости от набранных баллов. Выпускникам колледжей, с которыми у филиала заключены соглашения о сотрудничестве, также предоставляются скидки.

Помимо образовательных занятий студенты вовлечены во всестороннюю захватывающую внеучебную деятельность. Для них действует хорошо оснащенный тренажерный зал, спортивные секции. На базе филиала организовано и активно функционирует студенческое самоуправление и студенческое научное общество.

Студенты имеют возможность получать повышенные стипендии за научные, учебные, творческие и спортивные достижения.

Ждем вас на день открытых дверей, который состоится 29 октября 2022 г. в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Чижевского, 17.

Телефоны для справок / факс: (4842) 74-54-43, по вопросам приема - (4842) 76-23-68

e-mail: [email protected] www.kaluga.fa.ru

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