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Только качественное образование!

Опубликовано: 23.10.2022 19:00 0 214
Только качественное образование!

Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета продолжает набор на новый учебный год по направлениям подготовки высшего образования: экономика, психология, менеджмент, юриспруденция, дизайн, реклама и связи с общественностью.

Сроки обучения: бакалавриат 4 года очно и 5 лет заочно на базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ. 3 года заочно, заочно - на базе высшего или среднего профес-сионального образования по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно.

Магистратура: 2,5 года заочно.

По окончании института выдается московский государственный диплом о высшем образовании.

Одним из объективных национальных рейтингов, созданных на основе открытых официальных данных Минобрнауки России, является рейтинг по результатам мониторинга эффективности. По итогам мониторинга эффективности-2022 АНО ВО  Московский  гуманитарно-экономический университет попал в Премьер-лигу.

Выполнение показателей эффективности свидетельствует о качестве и успешности деятельности вуза.

Адрес приемной комиссии:
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1
Телефоны для справок: 56-51-95, 57-74-72,
+7-920-878-88-44 с 09:00 до 22:00
e-mail:[email protected]
www.mgeu-kaluga.ru

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Опубликовано: 23.10.2022 19:00 0 214
Тэги: рeклама
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