Только качественное образование!

Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета продолжает набор на новый учебный год по направлениям подготовки высшего образования: экономика, психология, менеджмент, юриспруденция, дизайн, реклама и связи с общественностью.

Сроки обучения: бакалавриат 4 года очно и 5 лет заочно на базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ. 3 года заочно, заочно - на базе высшего или среднего профес-сионального образования по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно.

Магистратура: 2,5 года заочно.

По окончании института выдается московский государственный диплом о высшем образовании.

Одним из объективных национальных рейтингов, созданных на основе открытых официальных данных Минобрнауки России, является рейтинг по результатам мониторинга эффективности. По итогам мониторинга эффективности-2022 АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет попал в Премьер-лигу.

Выполнение показателей эффективности свидетельствует о качестве и успешности деятельности вуза.

Адрес приемной комиссии:

248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1

Телефоны для справок: 56-51-95, 57-74-72,

+7-920-878-88-44 с 09:00 до 22:00

e-mail:[email protected]

www.mgeu-kaluga.ru

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.