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Бабынинской картошке санкции не страшны

Опубликовано: 22.10.2022 21:00 0 259
Бабынинской картошке санкции не страшны

Главный бренд этого предприятия — картофель. Бабынинская картошка славится далеко за пределами Калужской области, ее охотно закупают в двух российских столицах — Москве и Питере, в странах Ближнего Зарубежья и, конечно, в самой Калуге, Обнинске и других городах региона. 

Агрокомплекс «Аврора» называют локомотивом развития сельского хозяйства Бабынинского района. И теперь общественное признание подтверждено официальным статусом — ​«Бренд года‑2022»! По результатам народного голосования читателей «Комсомольская правда»-Калуга оно попало в список лучших предприятий Калужской области. И, конечно, большая заслуга в этом второго хлеба — ​бабынинской картошки!

На площади 260 гектаров здесь выращивают одиннадцать сортов картофеля. 2022 год был непростым по всем показателям, погодные условия также создавали немало проблем. Но невзирая на это, в ООО»Аврора» год выдался урожайным, причем по всем агрокультурам, которые здесь выращивают. Руководитель и основатель предприятия Балахан Сафарович Сафаров говорит, судя по темпу работы, весь урожай успевают убрать зо морозов. А это немаловажный фактор. И картошка тоже удалась на славу, соответствует высокому статусу — «Бренд года».

ООО «Аврора» было организовано в Бабынинском районе в 2004 году, за это время удалось хорошо наладить рынок сбыта, найти действительно урожайные, в том числе и элитные, сорта картофеля. Вся техника на предприятии позволяет работать с применением современных технологий, здесь трудятся на полях как европейские и американские машины, так и белорусские , ​поэтому санкций не боятся, готовы в случае чего перейти на импортозамещение.

Самое главное достижение 2022 года — ​жители Калужской области обеспечены картошкой до нового уборочного сезона полностью! А когда на столе есть второй хлеб, то как-­то и на душе спокойнее. Ведь какие бы разносолы ты не поставил на стол, если нет блюда из картофеля, ​то точно чего-­то не хватает. И еще один немаловажный момент: ​в ООО «Аврора» выращивают и продают нашу отечественную картошку, которая по качеству и вкусу ничем не уступает лучшие европейским сортам!

Производство экологичное, используют только проверенные и безопасные средства защиты растений и удобрения. Есть свое мощное картофелехранилище. Предприятие стабильно развивается, руководство даже в самые кризисные времена строит большие планы на будущее и думает о расширении посевных площадей. Бабынинская картошка пользуется большим спросом, и на сельскохозяйственных ярмарках то и дело слышишь, как именно ее спрашивают покупатели. И душа радуется: хорошо, когда люди покупают наше, местное, рожденное на калужской земле. Значит, заслуженно эту картошку признали «Брендом года», ​осталость только одно — ​отварить и подать на стол!

Калужская область, 
Бабынинский район, с. Сабуровщино

 

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Опубликовано: 22.10.2022 21:00 0 259
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