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«Обнинский хлебокомбинат»: секреты вкусного хлеба

Опубликовано: 22.10.2022 11:00 0 234
«Обнинский хлебокомбинат»: секреты вкусного хлеба

Продукция «Обнинского хлебокомбината» известна не только жителям наукограда. Калужане давно попробовали и оценили ее достоинства и вкусовые качества.

Подовый «Столичный», «Дар­ницкий», «Бородинский», «Рижский» и непревзойденные «8 злаков» с овсяными хлопьями, семенами подсолнечника, льна, кунжута, пшена и кукурузными хлопьями — далеко не полный список хитов производителя.

Помимо Калужской области обнинский хлеб регулярно появляется на прилавках магазинов южной части Московского региона. И там, как и в Калуге, пользуется большой популярностью.
А все потому, что «Обнинский хлебокомбинат» умеет удивлять. Например, баранки с морковью —  их хочется попробовать уже из любопытства.

На первом месте — здоровье

Технологи производства «Обнинского хлебокомбината» стараются и для того, чтобы хлеб был не только вкусным, но и полезным. В фирменных магазинах предприятия «Мистер Хлебсон» всегда есть продукция для тех, кто выбирает здоровое питание. Это хлеб с содержанием отрубей, злаков, пшеничной и гречневой крупы, которые способствуют улучшению пищеварения. Бездрожжевой хлеб поможет держать в норме вес. А продукция, обогащенная йодкозеином, восполнит в организме недостаток необходимых для здоровья микроэлементов.

В разработке линейки здорового питания «Обнинский хлебокомбинат» ориентируется на мировые тренды производства такой продукции, активно знакомясь с опытом зарубежных коллег. Также на протяжении многих лет предприятие сотрудничает с Институтом хлебопекарной промышленности в Москве и Институтом управления и пищевых технологий в  Санкт-­Петербурге. Новые знания внедряются в производство и позволяют предлагать покупателям всегда новую и интересную продукцию.

Кроме знаний в производстве хлеба важны и другие составляющие — позитивный настрой каждого сотрудника, любовь к своему делу и ответственность перед покупателями. Большинство сотрудников «Обнинского хлебокомбината» отдали своей работе на предприятии не меньше 10 лет. А их здесь больше 400.

Новый вкус

Недавно линейка продукции «Обнинского хлебокомбината» пополнилась очередными новинками. Спрашивайте их в магазинах «Мистер Хлебсон» и ищите на полках в других розничных сетях. Тесто для батона «Купеческий» замешивается на кефире. Это придает хлебу особую нежность и воздушность. Черный хлеб «Фаворит» имеет в составе запаренный солод, что позволяет раскрыть вкус хлеба более ярко. «Престиж» — это черный багет с добавлением кориандра.

Большой выбор новинок появился и  в линейке здорового питания от «Обнинского хлебокомбината». В составе хлеба «Княжеский» нет сахара и понижено содержание жиров. Подовый «Горчичный» — с ароматом горчичного масла — идеально подойдет к салатам, первым и вторым блюдам. Для нормализации пищеварения стоит попробовать хлеб «Докторский», содержащий пищевые волокна, и «Любимый» — с изюмом и отрубями. Необычное вкусовое сочетание яблочного повидла и кориандра найдете в хлебе «Дворянский».

Среди новинок продукции, которую можно приобрести для вкусного чаепитития, — овсяное печенье, слоеный гребешок с фруктовым наполнителем, а также печенье из песочного теста: «Кольцо», «Танго» и «Звездочки». И обязательно попробуйте вкуснейшие пончики с начинкой. Их так много: сгущенка, малиновый джем, клубника, банан, карамель, ваниль! Вы обязательно найдете для себя ­что-то очень вкусное.

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Опубликовано: 22.10.2022 11:00 0 234
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