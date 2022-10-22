«Клиника ЗДОРОВьЯ » – качество и доступность медицинской помощи!

Эта частная клиника с первых дней работы взяла курс не только на качество, но и доступность своих медицинских услуг для населения. Поэтому даже при активно развитии и расширении медцентра, здесь стараются сохранять поставленную задачу: чтобы и социально незащищенные слои населения, такие как студенты, пенсионеры, многодетные семьи, могли позволить себе лечиться в «Клинике ЗДОРОВьЯ»!

Поэтому и новое отделение открыли практически в самом центре Калуги — на улице Телевизионной. Удобно добираться как на общественном транспорте, так и на личном, есть где оставить автомобиль, для врачей и пациентов «Клиники ЗДОРОВьЯ» имеется своя парковка. Очень грамотно разведены потоки посетителей, по сути это не просто частная клиника, а многофункциональный медицинский центр. Он поделен на три отделения: в одном выдают справки и мед.книжки, в другом собраны врачи поликлинического звена, третье — детская и взрослая стоматология. Причем у маленьких пациентов также есть своя комфортная зона с игровым уголком, обустроенным под детские размеры санузлом и врачами, сертифицированными для работы с детьми.

В каждом отделении есть своя регистратура, это позволяет избегать очередей на ресепшн, и администраторы имеют возможность качественно обслуживать посетителей как при личном обращении, так и при записи по телефону.

Сейчас идет активное расширение педиатрических услуг, но 2022 год в «Клинике ЗДОРОВьЯ» стал, прежде всего, годом активного развития и расширения отделения стоматологии. В первую очередь был собран прекрасный штат врачей под руководством заведующей, уважаемого детского и взрослого «зубного доктора» Полины Александровны Серегиной. Закуплены современные аппараты для диагностики и лечения с применением современных безопасных медицинских технологий. Терапия, хирургия, ортопедия, имплантология — в «Клинике ЗДОРОВьЯ» предоставляют широкий спектр стоматологических услуг. Все врачи тактичные, чуткие, умеют найти подход к пациентам как взрослым, так и детям, которые испытывают страх перед кабинетом зубного доктора. Стоматологи «Клиники ЗДОРОВьЯ » гарантируют безопасность и безболезненность лечения.

В поликлиническом отделении принимают узкие специалисты практически всех направлений, большой популярностью пользуются комплексные услуги, которые позволяют проверить здоровье по ­какой-то определенной программе, например, мужское или женское здоровье, обычный набор либо премиум, кардиология или онкология.

Многие калужане не первый год проходят именно в «Клинике ЗДОРОВьЯ» диспансеризацию, а также приходят сюда за получением медицинских книжек и справок ГИБДД или для устройства на работу в ЧОП. То, что услуга предоставляется по принципу единого окна, когда потоки посетителей разделены, очень удобно и экономит время.

О заслуженном признании говорит и результат народного голосования читателей агентства «Комсомольская правда»-Калуга: в 2022 году «Клиника ЗДОРОВьЯ» снова признана «Брендом года»! И это только подтверждает верность выбранного курса — качество и доступность медицинской помощи! И если лечить, то только с любовью!

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

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