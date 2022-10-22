ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» — это не про нефть, а про людей, живущих в Калужской области

ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» — динамично развивающееся предприятие по переработке сырой нефти и газового конденсата — расположено в поселке Полотняный Завод Калужской области Дзержинского района, в 65 километрах от границ Новой Москвы.

Социальные проекты

Прежде чем перейти к производственным показателям, хочется отметить, что «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» — ​это, прежде всего, люди: ​более 450 высокооплачиваемых рабочих мест в Калужском регионе.

ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Дзержинском районе. Налоговые отчисления предприятия помогают ежедневно улучшать жизнь людей, делать дороги и социальную инфраструктуру в Полотняном Заводе и в целом в Калужской области лучше.

Но и без налоговых отчислений ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» является социально ­ориентированным проектом.

Начиная с малых проектов, предприятие постоянно стремится помочь местному населению. Так, к 1 сентября ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» оказало спонсорскую поддержку родительскому комитету 11-го класса Жилетовской средней общеобразовательной школы в создании фотоальбома для выпускников-2022.

Председатель родительского комитета Полотняно-­Заводской средней общеобразовательной школы № 2 обратилась к компании с просьбой закупить географические стенды для обновленного кабинета. И, конечно, ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» на сто процентов исполнил просьбу к началу нового учебного года.

В День города областная детская библиотека при поддержке ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» провела замечательный детский праздник «Книжное лето-2022», который прошел на территории летнего амфитеатра Инновационного культурного центра Калуги.

И это не говоря о спортивных праздниках, создании новых современных детских площадок. Также на постоянной основе оказывается гуманитарная поддержка самого крупного частного приюта для животных в Калужской области — ​«Душа бродяги».

И, конечно, ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» проводит множество благотворительных акций, но о них обычно не говорят вслух.

Как можно делать столько добра, при этом развивая промышленность Калужской области?

История создания

Нефтеперерабатывающий завод был приобретен в октябре 2013 года. На тот момент проектная мощность составляла 45 тысяч тонн перерабатываемой нефти в год.

В июле 2013 года появилась вторая нефтеперерабатывающая установка, ставшая основой для начала процесса модернизации.

С момента покупки на ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» проводились работы по последовательному техническому перевооружению оборудования и объектов инфраструктуры, увеличился объем и глубина переработки, что позволило довести мощность переработки на начало 2019 года до 1,2 миллиона тонн нефти в год.

С января 2018 года ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» вел консультации с ведущими мировыми лицензиарами технологий глубокой переработки нефти и финансовыми институтами по поводу дальнейшего развития предприятия.

Предпосылки создания проекта

Основными производителями нефтепродуктов в России являются пять крупных вертикально-­интегрированных компаний: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Татнефть». На их долю приходится до 90% мощностей по переработке. Оставшиеся 10% — ​это независимые производители, средние и мини-­НПЗ. Большинство из них оборудовано только установками первичной перегонки углеводородного сырья, которые позволяют выпускать низкомаржинальные продукты для последующей переработки. По данным государственного реестра проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов, в Российской Федерации эксплуатируется около 110 НПЗ различной конфигурации.

Основными потребителями их продукции являются сельскохозяйственные предприятия, коммунальные службы, частные фермерские хозяйства, лесозаготовители, строители, разработчики карьеров, судовые и бункерные компании.

С целью создания стабильных условий для повышения эффективности работы всей нефтегазовой отрасли, ухода от скрытого субсидирования нефтепереработки, балансировки интересов бюджета нефтяной отрасли и потребителей внутреннего рынка правительством РФ предпринят ряд стимулирующих мер, предусматривающих завершение «налогового маневра» в ТЭК.

Для обеспечения экономической эффективности в рамках, предпринятых правительством РФ, стимулирующих мер, а также с целью более гибкой реакции на потребности рынка акционеры ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» поставили задачу по повышению экологичности производства и увеличению сложности технологий переработки (индекс Нельсона) с 1,93 до 8,34.

В рамках сотрудничества с Министерством энергетики Российской Федерации предприятием получено свидетельство переработчика нефтяного сырья и право на получение возвратного акциза на нефтяное сырье в качестве компенсационного механизма поддержки.

В ходе реализации соглашения о модернизации разработана проектная документация на Комбинированную установку производства бензинов (далее — ​КУПБ) в составе секций: гидроочистки бензиновых фракций (секция ГОН) мощностью 550 тысяч тонн в год; секции изомеризации (секция Пар-­Изом) мощностью 150 тысяч тонн в год по изомеризату; секции каталитического риформинга с неподвижным слоем катализатора (секция Платформинг ССК) мощностью до 350 тысяч тонн в год, лицензиар UOP LLC. В настоящий момент проектная документация проходит стадию Главной государственной экспертизы (ГГЭ).

Основные преимущества ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»

— Удачное месторасположение для внутреннего рынка — ​непосредственная близость трасс федерального значения: М1 «Беларусь», М2 «Крым», М3 «Украина».

— Равная доступность основных экспортных направлений реализации: «Север», «Юг», Прибалтика и западная граница РФ.

Новый этап развития

На ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» будет произведена модернизация нефтеперерабатывающего производства с увеличением глубины переработки углеводородного сырья и расширением линейки товарных продуктов с целью выполнения условий соглашения с Минэнерго.

— I этап — ​запуск установки ББ (битумного блока). Увеличение объема первичной переработки нефтяного сырья и производство битума. С введением только первого этапа регион будет полностью обеспечен жизненно важными инфраструктуро­образующими элементами в 3-м квартале 2024 года.

— II этап — ​запуск КУПБ и УПСК (установка производства серной кислоты) в 4-м квартале 2025 года. Начало производства автомобильных бензинов АИ‑92 К5.

— III этап — ​запуск ГОДТ (гидроочистка дизельного топлива) с возможностью производства ДТ ЕВРО 5 (дизельного топлива качества К‑5) и авиакеросина Jet A‑1 в 4-м квартале 2026 года.

Текущая оценка объема капитальных затрат в соответствии с инвестиционным планом составит 24,1 миллиарда руб­лей (с НДС), включая I этап — ​5,7 миллиарда руб­лей, II этап — ​14,6 миллиарда руб­лей, III этап — ​3,8 миллиарда руб­лей.

Модернизация завода даст Полотняному Заводу, Дзержинскому району и Калужской области в целом новое высокотехнологичное промышленное предприятие, свою ​региональную конкурентоспособную продукцию нефтепереработки, отвечающую самым высоким стандартам качества: ​дизельное топливо и автомобильные бензины Евро 5; дорожные, строительные и полимерно-­модифицированные битумы для строительства; авиационный керосин для местного аэропорта, а кроме того, новые налоговые отчисления и высокооплачиваемые рабочие места.

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