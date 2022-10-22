Есть что вспомнить, есть чем гордиться

Если сложить трудовой стаж на АО «Тайфун» этих двух людей, то получится ровно сто лет. Хотя сами они искренне этому удивляются — вроде совсем недавно был 1972 год…

Конечно, на месте нынешнего современного предприятия той осенью была лишь огромная строительная площадка, где еще были заметны редкие березовые пролески. А вместо проходной стоял обычный стол, за которым сидел дежурный. Конструкторы, технологи, станочники, специалисты сборочного производства — ​все на тот момент выполняли обязанности строительных разнорабочих. В их числе был и молодой регулировщик Александр Алексеев.

У Владимира Сергеевича Немыченкова жизненные обстоятельства неизменно складывались так, что он оказывался у истоков нового большого дела. Первые две свои рабочие пятилетки трудился на «Конструкторе». Кстати, здесь у молодого руководителя все было хорошо отлажено, он возглавлял цех, который успешно справлялся с плановыми заданиями, а сам был на отличном счету у руководства предприятия.

Однако в 1972 году В. С. Немыченков принимает приглашение и приходит трудиться на завод-­новостройку, где все предстояло начинать с нуля. Реальной у Владимира Сергеевича была только должность. Но вновь созданный цех 47, которым руководил В. С. Немыченков, активно развивался и рос. За первые 15 лет существования этого коллектива численный состав его увеличился в 14 раз. Сюда постоянно поступало новое оборудование. С 1974 по 1981 год его количество возросло в шесть раз. Только в период 1973–1982 годов внедрено и освоено 127 единиц новой техники и три новых техпроцесса изготовления печатных плат и гальванических покрытий. А у первого руководителя в память о годах становления цеха остались многочисленные почетные грамоты и первые правительственные награды: медаль «За доблестный труд» и орден «Знак Почета».

Однако главное дело В. С. Немыченкова было еще впереди. Возглавлять крупное промышленное предприятие всегда хлопотно. А в 90-х это значило значительно меньше благ и почета, но в большом достатке самых неожиданных, трудно разрешимых проблем. Именно тогда Владимир Сергеевич возглавил «Тайфун». И начался непростой путь от типичного советского приборостроительного завода, каковым и было предприятие на тот момент, к современному наукоемкому производству нового столетия.

Разработанная командой В. С. Немыченкова стратегия постоянного поиска рынков сбыта продукции за счет освоения смежных областей техники привела к созданию изделия в новом для трудового коллектива направлении — ​технике радиоэлектронной борьбы. «Тайфун» как головной исполнитель-­разработчик получает задание на проведение ряда опытно-­конструкторских работ в интересах Военно-­морского флота РФ, результатом которых в 2007 году стали успешные испытания постановщика помех у высокоточного оружия с лазерным наведением.

Весной 2011 года состоялись государственные испытания изделия «Монолит» заводской разработки. Экзамен прошел успешно. Во-­первых, изделие калужан заказчикам понравилось. Они также отметили хороший уровень организации испытаний. До того как начались сами стрельбы, на «Тайфуне» провели обучение тех, кому предстояло эксплуатировать технику, и то, что все цели оказались поражены, стало еще одним плюсом в оценке работы заводских инженеров и специалистов ведущих цехов.

Правительством РФ отмечены достижения АО «Тайфун» в развитии военной науки и создании новой техники. В первую очередь, это касается разработки и освоения производства еще одного перспективного изделия предприятия — ​береговых комплексов. Премии Правительства Российской Федерации удостоен В. С. Немыченков в составе группы авторов.

Привитая В. С. Немыченковым коллективу высокая ответственность за выполнение договорных обязательств, максимальное исполнение требований заказчика в вопросах качества и надежности продукции позволили АО «Тайфун» не только не потерять связи в производственной кооперации со своими постоянными деловыми партнерами, но и существенно расширить географию и номенклатуру поставки заводских изделий.

Если на долю В. С. Немыченкова выпало решать глобальные стратегические вопросы акционерного общества, то А.И. Алексеев все эти десятилетия постоянно участвовал в различных испытаниях непосредственно на кораблях. Его способность быстро принимать единственно верное решение и умелые руки обеспечивали успешную работу заводских изделий. Сегодня невозможно сосчитать, сколько часов провел Александр Иванович провел часов в открытом море, как часто испытывала его водная стихия. Он лишь признает, что морская болезнь его не брала, поэтому сносно выносил и девятибалльный шторм. Но и по миру пришлось немало поездить. Больше всего запомнилась Индия, поражающая своей экзотикой, да и с моряками этой страны работать было приятно, порой казалось, что и изнуряющий зной почти не страшен. А из российских мест очень дорога ему Камчатка.

О своем большом трудовом пути Александр Иванович говорит коротко, но емко: «Есть что вспомнить, есть чем гордиться».

Владимир Сергеевич, выступая перед молодыми заводчанами, не устает повторять:

— Мы не бездушные делатели машин, мы сотрудники одного предприятия, жители одного города, наследники богатой духовной культуры Калужского края.

Два разных человека, и судьбы у них не во всем похожи, но объединяет одно большое, чрезвычайно важное дело, которым действительно можно гордиться.

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