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МедикПРО калужане пять лет называют «Брендом года»

Опубликовано: 22.10.2022 14:00 0 246

Эту клинику отличает профессиональная команда, быстрая и точная диагностика, качественная медицинская помощь и бережное отношение к пациентам.

Многие калужане, столкнувшись с проктологическими заболеваниями, боятся идти к врачу из-за стеснения и чувства неловкости. Но при появлении любого чувства дискомфорта важно не затянуть с обследованием. Главное — выбрать действительно надежную клинику, где работают грамотные врачи и используется современное оборудование. В Калуге на проктологии, эндокринологии и УЗИ специализируется медицинский центр «МедикПРО». И уже пятый раз калужане называют клинику брендом года.

Один из самых востребованных в Калуге специалистов — колопроктолог, имеющий высшую квалификационную категорию, оперирующий хирург, постоянный участник российских и международных конференций и симпозиумов Тимур Шабанов — применяет актуальные и наиболее щадящие методы диагностики и лечения. Этого врача отличает тактичный подход к пациентам, он выстраивает диалог так, чтобы человеку было легко поделиться своей проблемой, и объясняет все доступным языком. Прийти к проктологу нужно, если вы заметили кровотечение, выделение слизи или гноя из анального отверстия во время и после дефекации, если у вас есть болевые ощущения, дискомфорт, зуд, жжение в области заднего прохода.
Оснащение центра современным диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро, точно и в наиболее короткие сроки. В МедикПРО используется видео­диагностическая стойка и одноразовое белье. Пациент лежит на левом боку. Обследование безболезненно и занимает всего 10–15 минут. Если необходимо, в клинике сразу можно сделать УЗИ, провести аноскопию и ректороманоскопию и сдать анализы.

Для лечения геморроя в МедикПРО успешно применяется инновационная технология HAL-RAR-операции на австрийском оборудовании по избавлению от геморроя за час. Высокоэффективным методом удаления геморроя является и операция лазером по методике HeLP. Используется новая энергетическая платформа Valleylab FT10 с технологией LigaSure: система подает дозированную энергию, что позволяет быстро запаивать кровеносные сосуды, без повреждения окружающих тканей.

Помимо проктологии в МедикПРО сильная эндокринология, прием ведет высококвалифицированный врач-эндокринолог первой категории Наталия Шабанова. Для уточнения диагноза врач тут же в кабинете сделает УЗИ. В центре работают также дерматовенеролог-­косметолог, терапевт, опытные врачи УЗ-диагностики. Есть процедурный кабинет, где можно сдать широкий спектр анализов.

На прием к врачам МедикПРО вы можете попасть в любое удобное для вас время, без очередей и лишних волнений.

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7
8 (4842) 27-72-50

www.medicpro-kaluga.ru

Будние дни: с 8:00 до 19:00.
Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

vk.com/medicprokaluga
ok.ru/group/52820098940993

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Опубликовано: 22.10.2022 14:00 0 246
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