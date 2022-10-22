Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

Калужский ТЮЗ – бренд 2022 года!

Сергей Гришунов
Опубликовано: 22.10.2022 10:00 0 169
Калужский ТЮЗ – бренд 2022 года!

Независимый некоммерческий проект «Калужский бренд» агентства «Комсомольская правда – Калуга» вновь определил тех, кто заслужил общественное признание, а также лидеров в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг. 

Ведь именно признание является в этом своеобразном конкурсе свидетельством успешной работы предприятия или учреждения.

Голосуя за ТЮЗ, калужане голосуют за будущее своего города, своей земли и своей культуры. Будущее — ​это наши дети. Те самые, которые очень любят ходить в театр, воспринимают посещение спектакля как праздник и долго потом переживают увиденное. Возле сцены они открывают для себя мир искусства, мир детской литературы, сферу серьезной и умной игры. А игра для ребенка — ​это форма его жизни.

Театральный зритель, воспитанный подобным «тюзовским» образом, — ​это культурный зритель. Уж коли такой человек имеет устойчивый интерес к искусству театра, то он обладает определенным художественным опытом и ориентирован на развитие и обогащение своей культуры вообще. Этому воспитанию посвятил свою жизнь художественный руководитель ТЮЗа, заслуженный работник культуры Калужской области Михаил Визгов, вот уже более тридцати лет возглавляющий театр для детей. Объединяя не только детей, но и зрителей всех возрастов, Михаил Визгов с построенным им ТЮЗом всякий раз по-­новому преподносит публике мысль о животворной силе той самой русской культуры. Оставаясь самобытной и самоценной, она готова питать всех своими идеями и принципами, подобно прозрачному роднику, бьющему из родной земли.

Тесная связь с этой землей помогает успешно выступать на гастролях, побеждать на фестивалях и конкурсах, завоевывать престижные награды, работать в сфере патриотического воспитания, представляя свои постановки о Великой Отечественной вой­не и пространственные спектакли об истории российского государства. Таких спектаклей за этот год ТЮЗ показал пять, вой­дя в программы Дня города в самых разных уголках нашего региона.

Не забыты и края более дальние. Первым среди театров нашего города, да и среди многих российских театров, Калужский ТЮЗ удостоился чести быть неоднократно представленным на канале Культура.рф. Здесь состоялись онлайн-­трансляции спектаклей «Гроза» А. Н. Островского и «Пиковая дама» А. С. Пушкина. Показы были реализованы в рамках национального проекта «Культура», направленного на реализацию президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На сегодняшний день «Грозу» посмотрели 181 706 зрителей, а «Пиковую даму» — ​131 607. Бессрочное хранение записей этих спектаклей на портале позволит и в дальнейшем всем желающим знакомиться с русской классикой.

Кроме того, будучи «Калужским брендом», ТЮЗ является своеобразным послом доброй воли, своим творчеством сближая многие регионы нашей страны, а также ближнее зарубежье — ​Республику Беларусь. С Беларусью театр дружит уже более 15 лет, и год нынешний не стал исключением — ​калужане выступили в Белорусском Государственном академическом театре юного зрителя в Минске, в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина­-Марцинкевича в Бобруйске и в Могилевском областном театре кукол. В свою очередь, белорусские мастера сцены побывали в Калуге, на сцене Калужского ТЮЗа — ​это минский и бобруйский творческие коллективы, совершившие ответные визиты, а также Полесский драматический театр из Пинска.

Калужский ТЮЗ не только оставляет за собой статус «поставщика культурных услуг», но и бережно сохраняет ту самую воспитательную и образовательную роль, следование которой и сделало его Театром для всех. ТЮЗ искренне благодарен всем калужанам, кто, отдав за него свой голос в конкурсе «Калужский бренд-2022», поддержал его творчество.


 

 

 

 

 

Г. Калуга, ул. Театральная, 36,
тел.: 8 (4842) 57–83–52.
e-mail: [email protected]
www.kalugatuz.ru

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Сергей Гришунов
Опубликовано: 22.10.2022 10:00 0 169
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Дома шалаши от надежного застройщика
Как купить телефон в рассрочку - все варианты кредитов
Особенности получения места на кладбищах в Санкт-Петербурге

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru