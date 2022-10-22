Мы работаем для вас

В стремительно меняющейся реальности и бесконечном потоке новостей многим очень сложно быть рассудительными и сохранять баланс.

Сейчас важно не только уметь видеть хорошее, но и уметь делиться этим хорошим с другими. Самое лучшее, что мы умеем делать — ​это производить натуральную и, безусловно, полезную молочную продукцию. Поэтому, несмотря на все происходящие события, сложности и препятствия, мы продолжаем это делать для вас.

Чтобы стать еще ближе к потребителям и предоставить им широкий ассортимент нашей продукции мы запустили проект по открытию собственных фирменных магазинов.

Уже летом были открыты первые торговые точки на городских «ярмарках»: на ​Северном, Малинниках (25 школа) и на М. Жукова. Жители города уже успели оценить полноту ассортимента, всегда свежую продукцию. Еженедельные акции ждут любителей продукции Козельского молочного завода.

В ближайшие 2 недели готовятся к открытию еще 5 магазинов. Мы стремимся, чтобы каждый житель Калуги имел возможность приобрести качественную продукцию, произведенную нами. Мы будем расширять сеть фирменных магазинов для удобства калужан.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте завода af-optina.com в разделе новости.

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