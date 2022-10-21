Современные методы борьбы с раком молочной железы

15 октября — Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Какие возможности для лечения есть в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, как выявить болезнь на ранних стадиях?

Без специального лечения не обойтись

— Рак молочной железы характеризуется тем, что на ранних стадиях ничем себя не проявляет. Нередко отсутствуют и кожные проявления. Благодаря тому, что в Калужской области на очень высоком уровне поставлена скрининговая работа, врачи онкологи все чаще выявляют опухоли на ранних стадиях, когда новообразование только зарождается,?— говорит врач-онколог Вячеслав Алексеевич Черноусов.

Важно помнить, что рак молочной железы без специального лечения не приведёт к самоизлечению. И чем раньше будет начато лечение, в соответствии с клиническими рекомендациями, тем лучше прогноз. Наш Калужский областной онкодиспансер очень хорошо справляется с такими задачами. Очень высокий уровень диагностики позволяет выполнять органосохранные и онкопластические хирургические вмешательства в сочетании с лекарственным и лучевым лечением.

Если у женщины на ранней стадии выявляется опухоль без признаков метастазирования в регионарные лимфоузлы, то проводится резекция молочной железы с биопсией сигнального лимфоузла, что позволяет пациентке выписываться из больницы в течение нескольких дней. Возможно, даже в условиях дневного стационара. Врачи-анестезио­логи применяют настолько мягкую и качественную анестезию, что пациентки через несколько часов после наркоза могут садится за руль и узежать домой.

Самый главный совет — регулярно выполнять профилактические осмотры, включающие маммографию, УЗИ молочных желез, самообследование. В случае подозрения на новообразование обращайтесь в женскую консультацию, онкологу-­маммологу. Чем раньше обнаружена опухоль, тем выше шансы на исцеление!

Маммография

— Рак молочной железы в настоя­щее время молодеет и мы рекомендуем женщинам старше 40 лет раз в два года проходить маммографию, а младше 40 лет — УЗИ молочных желез,?— рассказывает врач-онколог Александр Сергеевич Анохин.

— При подтверждении диагноза «рак молочной железы» не нужно его бояться, главное, как можно скорее начать лечение. При опухоли первой стадии прогнозы на выздоровление очень хорошие. В Калужском областном онкологическом клиническом диспансере лечение проводят с применением современных высоких технологий с мультидисциплинарным подходом. На базе торакального отделения мы проводим органосохраняющие операции на молочной железе с онкопластическим компонентом. Одномоментно после подкожного удаления молочной железы устанавливаем силиконовый эндопротез. Все операции и сам эндопротез проводятся по полису ОМС. Также мы производим реконструктивные операции после полного удаления молочной железы. Эти операции тоже проходят по полису ОМС. В лекарственном лечении применяется таргетная терапия, направленная на клетки-­мишени опухоли.

— Большим подспорьем в ранней диагностике рака молочной железы являются передвижные маммографические комплексы. Им нужно смело доверять, так как там производятся двой­ные чтения маммограмм: смотрит врач-рентгенолог из онкодиспансера и врач-рентгенолог из федерального онкологического центра. Поэтому, милые женщины, берегите себя, регулярно проходите обследование и доверяйте свое здоровье только специалистам!

Вакуумная аспирационная биопсия

На сегодняшний день рак молочной железы занимает первое место в мире среди онкологических заболеваний у женщин. Удаление доброкачественных образований молочных желез через один прокол возможно с помощью процедуры вакуумной аспирационной биопсии.

— Преимущество этой процедуры в том, что нет необходимости госпитализировать пациента в отделение, — объясняет врач-онколог-­маммолог Карина Ярушина. Пациент приходит с утра, сдает анализы. Сама процедура занимает час-полтора. Выполняется под местным обезболиванием, а не под общим наркозом, — отмечает Карина Алексеевна. В молочную железу через один прокол вводится роботизированная игла, в которой есть автоматическая система забора материала. Сразу же проводится удаление новообразования молочной железы. Уже через 1–2 часа после процедуры женщину можно отпускать домой,— рассказывает Ярушина. Явные преимущества и в диагностике: благодаря данному методу мы можем взять весь участок ткани для обследования. При обычной биопсии берется лишь малая часть. Из неоспоримых достоинств процедуры — полное удаление опухоли за очень короткое время, отсутствие шрамов или рубцов, выраженной деформации груди. Сейчас женщины особенно дорожат личным временем, которое хочется уделить семье, работе и своим увлечениям, и такой метод становится лучшим решением, поскольку проводится амбулаторно. На сегодняшний день вакуумная аспирационная биопсия не входит в систему ОМС, это платная услуга, — поясняет в завершении Карина Алексеевна.

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