Покоряя новые вершины

28–29 сентября в Новосибирске состоялся XXI чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей.

Это полуфинал чемпионата России, где принимают участие титулованные и сертифицированные судьи, высококлассные профессионалы, представлен высокий уровень мастерства и ноу-хау индустрии красоты.

Основатель Академии красоты, VIP–стилист Светлана Тальянова представила Калужскую область на чемпионате в качестве конкурсанта и прославила наш регион, заняв первые места в четырех профессиональных номинациях:

• техника 1 ВИД —креативная прическа,

• техника 2 ВИД — вечерняя прическа,

• техническая категория — общий зачет,

• креативное окрашивание.

Теперь ей предстоит в числе полуфиналистов со всей страны побороться за звание лучшего мастера по парикмахерскому искусству на чемпионате России, который состоится в Москве 30 октября 2022.

VIP–Стилист Светлана Тальянова является одним из главных представителей индустрии красоты Калужской области.

Она уже более 25 лет отдает себя любимой профессии. Эти годы охватывают не только успешную работу с клиентами и создание неповторимых образов, но и преподавательскую деятельность. Ведь более 10 лет Светлана Тальянова делится своими знаниями по парикмахерскому делу, визажу, колористике, прическам и стилю.

На базе салона красоты Светлана основала Академию, где проходят обучение и получают профессиональные знания будущие мастера.

Уже более 250 выпускников из Калуги и других городов успешно работают в индустрии и достигают своих вершин не только в России, но и за рубежом.

Студия красоты Светланы Тальяновой неоднократно побеж­дала в региональном конкурсе «Калужский бренд года» и вновь в этом году удостоилась этого звания.

Светлана Тальянова всегда обращает внимание на то, как важно искренне любить свое дело, не жалеть времени и сил, никогда не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться совершенствовать свои результаты.

Следуя своим принципам, Светлана в 2018 году защитила статус эксперта индустрии красоты.

В 2019 году получила статус тренера сборной России по парикмахерскому искусству от Союза парикмахеров и косметологов России. В 2022 году стала судьей профессиональных соревнований.

Светлана Тальянова максимально погружена в свою профессию и искренне желает, чтобы индустрия красоты Калужской области получила новые возможности для развития. Одно из таких направлений — возрождение конкурсного движения и формирование сборной Калужской области по парикмахерскому искусству.

Пройдя успешно все этапы чемпионата, Светлана Тальянова сможет передать опыт желающим проявлять себя и добиваться высоких успехов в данном конкурсном направлении. Для специалистов отрасли — это шанс проявить себя, заявить о себе, получить новый неповторимый опыт.

Рассказывая о своих впечатлениях после чемпионата, Светлана отметила работу команды, в которой состояла: «Совместные тренировки, поддержка, сопереживание, атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи царила в нашей команде на протяжении всего времени подготовки и всех дней чемпионата!

Мы трудились ночи напролет и добились лучших результатов!»

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