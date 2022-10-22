Здесь объединили лучшее!
Эндохирургический центр второй раз становится «Брендом года». Растет количество пациентов, а вместе с ним и уровень доверия к специалистам клиники.
Уже более 212 000 человек убедились, что ЭХЦ — это сочетание профессионализма сотрудников и современного оборудования, условий повышенного комфорта и чуткого отношения к каждому пациенту.
ЭХЦ — это медицинский центр нового поколения, который оказывает максимально широкий спектр услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации детей и взрослых.
Поликлиника, стационар, Центр комплексной диагностики, собственная лаборатория, Центр педиатрии, отделение реабилитации, отделение косметологии и пластической хирургии, семейная стоматология «Дентал ЭХЦ» входят в состав Эндохирургического центра в Калуге.
В этом году открылся филиал центра на Правом берегу — диагностический центр ЭХЦ ПРО. Правобережье — быстро развивающийся район города, где сосредоточены уже многие социально значимые объекты. Поэтому открытие там филиала ЭХЦ позволяет жителям микрорайона больше времени уделять своему здоровью, не тратя его на дорогу. Все самые востребованные диагностические исследования и прием высококвалифицированных специалистов стали доступнее.
Эндохирургический центр активно развивается. Совсем скоро для первых пациентов откроет двери новый трехэтажный корпус ЭХЦ, в котором расположится первый для нашего региона хирургический стационар широкого профиля. Операционные спроектированы в соответствии с мировыми требованиями и оснащены медицинским оборудованием последнего поколения. Всей необходимой аппаратурой оснащено и отделение реанимации, благодаря чему пациент может в полном объеме получать круглосуточное лечение в стационаре. Особое внимание уделялось не только оборудованию, но и интерьеру, чтобы атмосфера вокруг благотворно влияла на процесс восстановления, а наличие лифта значительно упрощает перемещение маломобильных пациентов.
Открытие нового корпуса позволит сократить время ожидания плановых операций и увеличить количество экстренных, сделает пребывание пациентов в центре максимально комфортным, а лечение — эффективным.
Г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.
Телефон: 8 (4842) 926-977.
https://эхц.рф
ЭХЦ ПРО на Правом берегу
https://mrt40.ru
Г. Калуга, Правобережный проезд, д.13.
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