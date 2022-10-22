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Здесь объединили лучшее!

Опубликовано: 22.10.2022 10:00 0 241
Здесь объединили лучшее!

Эндохирургический центр второй раз становится «Брендом года». Растет количество пациентов, а вместе с ним и уровень доверия к специалистам клиники. 

Уже более 212 000 человек убедились, что ЭХЦ — ​это сочетание профессионализма сотрудников и современного оборудования, условий повышенного комфорта и чуткого отношения к каждому пациенту.

ЭХЦ — ​это медицинский центр нового поколения, который оказывает максимально широкий спектр услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации детей и взрослых.

Поликлиника, стационар, Центр комплексной диагностики, собственная лаборатория, Центр педиатрии, отделение реабилитации, отделение косметологии и пластической хирургии, семейная стоматология «Дентал ЭХЦ» ​входят в состав Эндохирургического центра в Калуге.

В этом году открылся филиал центра на Правом берегу — ​диагностический центр ЭХЦ ПРО. Правобережье — ​быстро развивающийся район города, где сосредоточены уже многие социально ­значимые объекты. Поэтому открытие там филиала ЭХЦ позволяет жителям микрорайона больше времени уделять своему здоровью, не тратя его на дорогу. Все самые востребованные диагностические исследования и прием высококвалифицированных специалистов стали доступнее.

Эндохирургический центр активно развивается. Совсем скоро для первых пациентов откроет двери новый трехэтажный корпус ЭХЦ, в котором расположится первый для нашего региона хирургический стационар широкого профиля. Операционные спроектированы в соответствии с мировыми требованиями и оснащены медицинским оборудованием последнего поколения. Всей необходимой аппаратурой оснащено и отделение реанимации, благодаря чему пациент может в полном объеме получать круглосуточное лечение в стационаре. Особое внимание уделялось не только оборудованию, но и интерьеру, чтобы атмосфера вокруг благотворно влияла на процесс восстановления, а наличие лифта значительно упрощает перемещение маломобильных пациентов.

Открытие нового корпуса позволит сократить время ожидания плановых операций и увеличить количество экстренных, сделает пребывание пациентов в центре максимально комфортным, а лечение — эффективным.

 

 

 

 

 

Г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.
Телефон: 8 (4842) 926-977.
https://эхц.рф

ЭХЦ ПРО на Правом берегу
https://mrt40.ru
Г. Калуга, Правобережный проезд, д.13.

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Опубликовано: 22.10.2022 10:00 0 241
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