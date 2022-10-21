В Калужской области резко вырос спрос на капусту и крупы

В октябре по сравнению с сентябрем в Калужской области существенно вырос спрос на некоторые продукты. В пятницу, 21 октября, об этом сообщили в правительстве региона.

На 24,7% увеличился объем потребления капусты, на 20,2% - круп, на 20,1% - огурцов и помидоров.

В то же время уменьшился на 13,2% объем потребления прочих овощей за исключением картофеля и корнеплодов, сахара – на 10,8%.

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