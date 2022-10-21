Калужский завод «Кристалл» снова стал «Брендом года» в нашем регионе

Одно из старейших предприятий нашего края по-прежнему радует калужан традиционным вкусом и качеством крепких напитков.

Возрождение ради успеха

Знаменитый КЛВЗ «Кристалл» за вековую историю своего существования преодолел немало сложностей, подарив миру исключительные по своим вкусовым качествам напитки. И вот уже пять лет обновлённое предприятие непрерывно работает и наращивает производство в Обнинске.

Уровень качества производимой продукции сразу дал понять: ​завод возродился, чтобы вернуть былую славу и обрести ещё большую популярность.

Продукция ООО КЛВЗ «Кристалл» покорила рынок по всей России, став востребованной и конкурентоспособной в каждом её регионе. Торговая марка узнаваема даже за рубежом и регулярно получает признание и высокие награды как на престижных отечественных, так и на зарубежных выставках.

На новой земле, но по-­прежнему в Калужской области, предприятие не только выпускает фирменные напитки, получившие всеобщую любовь и признание. Технологи-­профессионалы с авторским подходом увлечённо и кропотливо разрабатывают множество абсолютно новых вкусовых сочетаний, которые приятно удивят как любителей мягкого послевкусия, так и ценителей терпкой экзотики.

Всенародное признание

«Кристалл» сегодня — ​это бережное сохранение традиций в сочетании с современными технологиями производства. А в создании новинок немалую роль сыграл интерес к культуре и самобытности регионов России, он позволил предприятию разработать несколько региональных линеек продукции под собственными торговыми марками. В этом списке Калужская, Тульская, Липецкая, Псковская, Волгоградская области, а также Забайкальский, Камчатский и Краснодарский края. Такой подход к производству обеспечил всенародную любовь и доверие местного населения.

Линейка напитков очень широкая, вот почему среди всего ассортимента вы не встретите ни одного состава. Любое торжественное или праздничное событие найдёт достойное воплощение с ассортиментом «Кристалла».

Мощности производства

В 2018 году, когда ООО КЛВЗ «Кристалл» начало вторую жизнь в Обнинске, завод выпустил 1,5 миллиона единиц продукции. Уже через год эта цифра увеличилась втрое. А к 2020 году производственная мощность предприятия достигла 18 миллионов единиц выпускаемой продукции в год. В планах руководства — ​использовать потенциал завода и последовательно увеличить этот показатель до 40 миллионов.

А современные реалии импортозамещения, безусловно, открыли для завода новые пути развития. Разработана и уже поступила в продажу новая линейка продукции, ставшая качественной заменой импортным напиткам. Работа в этом направлении продолжается, производство получило лицензию на розлив, что в дальнейшем позволит предприятию замещать всё больше видов ушедшего импорта.

Модернизация и большие инвестиции

Успешное развитие и неиссякаемый спрос на напитки стали для руководства «Кристалла» знаком к расширению предприятия. Идёт работа по серьёзной модернизации. Были поставлены задачи увеличить производство, нарастить мощности и обеспечить дополнительные складские помещения.

Сотни миллионов руб­лей вкладываются в оснащение завода. Приобретено новое оборудование, заработал производственный цех площадью более 600 квадратных метров. Руководство взяло в аренду два больших склада по 1000 квадратных метров. Идёт работа по подготовке к строительству дополнительного спиртохранилища, что даст возможность в два раза увеличить производственную мощность.

Помимо прочего, изюминкой производства в будущем станет использование старинного оборудования. Одним из долгожданных приобретений калужского «Кристалла» стал медный аламбик — ​устройство для дистилляции спирта. Он позволяет абсорбировать вредные вещества, делая вкус напитка более мягким и обогащая его дополнительными оттенками.

Фирменные магазины

Спрос на напитки от ООО КЛВЗ «Кристалл» всегда высокий, поэтому немаловажной задачей остаётся расширение сети фирменных розничных магазинов. Здесь для покупателей представлен полный ассортимент продукции по выгодным ценам, поскольку исключён фактор посредников.

По причине востребованности напитков завод и дальше будет увеличивать количество таких магазинов. Они уже открыты в Калуге, Людиново, Обнинске и Наро-­Фоминске. Дальнейшие шаги — ​появление торговых точек на территории всего региона.

Масштабы и любовь к делу

В рамках импортозамещения уже разработаны и готовы к выпуску два новых напитка, настоянные на 52 травах, гармоничное сочетание которых терпеливо, увлечённо и искусно подбиралось технологами завода. Новая продукция обладает особым, запоминающимся вкусом многотравья. Уже заключены контракты на её поставку в федеральные сети как достойный аналог ушедшим зарубежным производителям.

Параллельно на предприятии вводится в эксплуатацию новый цех розлива. В работе — ​строительство большой площадки на 4 тысячи квадратных метров. Она будет запущена для хранения комплектующих, а в дальнейшем там появится производственно-­складской комплекс, к нему будет достраиваться цех розлива на 3000 квадратных метров!

Проектируется новый трёхэтажный купажный цех, который будет оснащён современным французским оборудованием. Уже закуплены необходимые купажные ёмкости.

Продукция ООО КЛВЗ «Кристалл» — ​это уважение к традициям, гарантия качества и неустанные поиски новых совершенных вкусов, способных поразить даже самых искушённых

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