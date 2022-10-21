Банк «РОССИЯ» - с нами удобно!

Банк «РОССИЯ» - один из крупнейших отечественных банков, основанный в 1990 году в Санкт-Петербурге. Входит в топ-15 кредитных организаций по размерам чистых активов, обладает высшими оценками российских рейтинговых агентств RAEX и АКРА.

Продуктами и услугами Банка пользуются предприятия, работающие в различных отраслях промышленности -топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах, научно-технической области, авиа- и судостроении и других сферах. Территориальная сеть Банка охватывает более 30 регионов страны. Сегодня в Банке обслуживается 22 тысячи корпоративных и более 600 тысяч частных клиентов.

Банк предоставляет различные виды кредитных продуктов корпоративным клиентам: единовременные кредиты, овердрафты, кредитные линии, банковские гарантии, факторинговое обслуживание.

Также в Банке действует полный спектр продуктов и услуг для частных клиентов: кредиты, вклады, карты, дистанционное банковское обслуживание - все, что делает жизнь людей комфортнее и лучше.

Линейка ипотечных продуктов Банка включает кредиты на покупку недвижимости и программы рефинансирования кредитов, оформленных в других банках. Ипотечные программы кредитования на первичном рынке недвижимости «НОВЫЕ МЕТРЫ» и на вторичном рынке недвижимости «ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ» предоставляются на сумму до 30 млн рублей на срок от 1 года до 25 лет.

В Банке «РОССИЯ» действует программа льготного ипотечного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2020 года №566. Программа «НОВЫЕ МЕТРЫ с господдержкой» направлена на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости на льготных условиях по процентной ставке, которая частично компенсируется государством. Кроме того, в Банке есть отдельная программа для российских семей с маленькими детьми. С их помощью можно приобрести квартиру в строящемся доме или в готовой новостройке от компании-застройщика. Процентная ставка по таким кредитам составляет от 4,5%. Для получения кредита необходимо подтвердить факт рождения ребенка в период с 1 января 2018 года.

Кредитная карта «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с льготным беспроцентным периодом на улучшенных условиях предусматривает возможность бесконтактных платежей - с ее помощью клиенты могут легко и просто оплачивать покупки в одно касание к платежному терминалу, без ввода ПИН-кода и дополнительной аутентификации. Кроме того, карта доступна в цифровом виде, без пластикового носителя.

Банк «РОССИЯ» на протяжении нескольких лет входит в топ 50 крупнейших розничных кредитных организаций. Для приумножения средств в Банке есть специальные депозитные предложения для клиентов, располагающих разными суммами накоплений. К примеру, программа с более высокими, чем в среднем по рынку, процентными ставками - это вклад «Бархатный сезон».

Банк «РОССИЯ» поддерживает множество проектов, направленных на развитие науки, медицины, поддержку подрастающего поколения, возрождение культурных ценностей России. На протяжении 17 лет выступает постоянным партнером администрации г. Санкт-Петербурга в организации общегородского праздника выпускников школ «Алые паруса».

Адрес Банка «РОССИЯ» в Калуге: г. Калуга, пл. Мира, д. 2

Тел.: +7 (4842) 90-19-50 или 8-800-100-1111 (звонок по России бесплатный).

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