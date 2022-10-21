Главная заслуга – доверие пациентов

Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника уже 11-й год подряд становится обладателем премии «Бренд года» издательства «Комсомольская правда». Отрадно видеть среди победителей конкурса целый ряд государственных медицинских учреждений, в их числе и областная стоматология, качество и профессионализм работы сотрудников которой в очередной раз отметили своими голосами жители нашего региона.

Сегодня здесь оказывают полный спектр услуг терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии, ортодонтии, физиотерапии и рентгенологии. На базе учреждения работают собственная зуботехническая лаборатория, ночной пункт оказания неотложной стоматологической помощи.

Областная стоматология выбрала для себя курс планомерного развития, повышения качества и расширения спектра оказываемых услуг, создания комфортных условий лечения для пациентов. Регулярно обновляется оборудование, внедряются в повседневную практику новые методики диагностики и лечения, материалы и технологии. Большое внимание уделяется повышению квалификации врачей и медицинского персонала. На базе поликлиники ведущие специалисты в области стоматологии систематически проводят семинары, симпозиумы, мастер-­классы и конференции для врачей поликлиники и для всех желающих специалистов области. Здесь проходят практику студенты высших и средних медицинских образовательных учреждений, на роль руководителей практики назначаются самые опытные сотрудники поликлиники, которые передают свой опыт будущим кадрам. Ежегодно согласно графику ремонтируются помещения поликлиники и проводится большая работа по благоустройству территорий и содержанию зданий, некоторые из которых являются памятниками архитектуры нашего города.

Немного истории

Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника была создана еще в 1949 году на базе городской зуболечебницы.

В 2013 году в ее состав была включена бывшая городская поликлиника, помещения которой после капительного ремонта и переоснащения начали свою работу как отделения общей практики № 1 и 2, расположенные теперь по адресам: пер. Тульский, д.42 и пер. Строительный, д.10.

В 2014 году по инициативе учреждения при поддержке министерства здравоохранения Калужской области на базе поликлиники был открыт единственный в регионе ночной пункт оказания неотложной стоматологической помощи, который работает ежедневно с 21 до 7 часов. Кроме того, для маломобильных граждан силами учреждения организуются услуги по оказанию стоматологической помощи на дому. Выезды на дом осуществляются в соответствии с приказом министерства здравоохранения Калужской области. Периодически специалисты выезжают и в медицинские учреждения других профилей для оказания стоматологической помощи пациентам, находящимся на стационарном лечении.

В 2013 году в результате масштабной реконструкции к главному зданию на ул. Ленина был пристроен корпус, где размещены лечебные кабинеты и учебный класс, на базе которого совместно с Ассоциацией стоматологов Калужской области регулярно проходят учебные мероприятия.

Еще одно важное событие в развитии областной стоматологии произошло в конце 2019 года — за счет собственных средств учреждения открылось новое современное отделение в правобережном районе Калуги. Здесь, как и в других отделения поликлиники, пациенты могут получить полный спектр стоматологических услуг: отделение оснащено современным томографом, цифровыми дентальными датчиками, проводится терапевтическое, хирургическое и ортопедическое лечение.

С целью повышения доступности записи на прием в 2020 году в поликлинике был открыт собственный call-центр, сотрудники которого не только запишут вас на прием, но и помогут сориентироваться, какого именно специалиста вам необходимо посетить.

Областная стоматология сегодня — это современное медицинское учреждение, оснащенное профессиональным оборудованием, в том числе немецкими стоматологическими установками Sirona, цифровым рентгенодиагностическим оборудованием, цифровыми томографами, позволяющими проводить не только диагностику, но и моделирование процедур лечения и имплантации.

Отделения, ведущие работу в рамках программы ОМС, или как мы привыкли говорить «по полису», и на платной основе, оснащены абсолютно идентичным оборудованием в строгом соответствии требованиям порядков оказания стоматологической помощи.

В поликлинике строго соблюдается санитарно-эпидемический режим, успешно работает централизованная стерилизационная, все стоматологические кабинеты оснащены аптечками с полным набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи при возникновении аварийных ситуаций, инструкцией с алгоритмами действий при возникновении неотложных состояний.

Регулярно проводятся тренинги персонала по оказанию экстренной медицинской помощи. Высокий уровень подготовки среднего медицинского персонала позволяет дать высокую оценку безопасности приема пациентов.

Большое внимание уделяется информатизации организационно-­управленческих и лечебных процессов: учреждение в числе пилотных участвовало во внедрении Единой региональной медицинской информационной системы, одним из первых перешло на ведение электронных протоколов осмотра и лечения пациентов; внедрена медицинская профильная обучающая информационная система; все рабочие места оснащены современным компьютерным оборудованием; рентгенодиагностические аппараты объединены в единую сеть, обес­печивающую просмотр и анализ исследований, планирование операций и 3D-моделирование результатов лечения на рабочих местах врачей-­стоматологов.

Мы задали вопрос главному врачу областной стоматологии, заслуженному врачу РФ Владимиру Сергеевичу Цуканову, чем может гордиться его учреждение сегодня, пройдя такой значительный путь развития за последние годы «Прежде всего командой, без качественной, профессиональной и слаженной работы которой развитие учреждения было бы невозможно; современным оборудованием; возможностью работать с современными материалами и методиками, внедрение которых на постоянной основе является внутренним стандартом работы поликлиники; многоуровневой системой контроля качества лечебных процессов и, безусловно, главное — доверием наших пациентов».

Калуга, ул. Ленина, 111, тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 57-93-98.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Строительный, 10, тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 55-03-70.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00.Вс: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Тульский, 42, тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 73-18-11.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00.

Калуга, ул. Академическая, д. 8, тел.: (4842) 41-09-60, (4842)54-87-85.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00

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