«РУССКИЙ ПРОДУКТ»: создаем основу для кулинарных шедевров

Получение звания «Калужский бренд – 2022» для компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ» — очень волнительное и ответственное событие.

За более чем 25-летнюю историю предприятие заслужило репутацию честного производителя и ответственного работодателя. Сегодня в продуктовом портфеле компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ» более 150 видов продукции от кулинарных добавок до полноценных ингредиентов для блюд, которые выпускаются под собственным брендом, а также брендами «Геркулес», «Печем дома» и «СУПЕРСУП». Продукция компании для многих людей уже стала частью семейных кулинарных традиций.

История и традиции

Детчинский завод овощных концентратов (ДЗОК) был построен еще в 50-х годах ХХ в. Тогда традиционными видами продукции, выпускаемой предприятием, были сушеные овощи, зелень, насыпные концентраты и сухие кисели. Завод был настоящим центром притяжения: имел необходимую инфраструктуру и новый микрорайон с детским садом.

В 1996 году ДЗОК вошел в состав компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ», в структуре которой было несколько заводов. Вскоре все производство сосредоточилось в Калужской области. Сейчас на ДЗОК функционирует 20 производственных линий, в том числе современная автоматизированная линия «Геркулес» и один из немногих в России цехов полного цикла по производству кофе и злаковых напитков.

Развитие и инновации

В 2022 году компания «РУССКИЙ ПРОДУКТ» прошла добровольную сертификацию системы менеджмента качества на соответствие стандарта ГОСТ-Р ИСО 22000–2019. На производстве внедрена система HACCP, основанная на анализе рисков на каждом технологическом этапе. А это значит, что специалисты производят постоянный мониторинг всех контрольных точек, которые оказывают влияние на выпуск качественного и безопасного продукта.

«Мы понимаем, что для успешного конкурирования нашей продукции на рынке и поддержания репутации надежного производителя, нам необходимо и совершенствование производственной культуры. В этом году мы присоединились к национальному проекту «Производительность труда», по результатам которого на экспериментальном участке время протекания процесса сократилось на 13,7%. Ежемесячная выработка увеличилась почти на 2,5 тонны», — ​отмечает генеральный директор компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Владимир Граудин.

Персонал и социальная ответственность

Работу завода в Детчино организуют более 500 человек, а благодаря корпоративному транспорту получить опыт в современном пищевом производстве могут жители Калуги, Обнинска, Малоярославца, Кондрово. Специалисты предприятия проводят экскурсии для студентов профильных учебных заведений и организуют мероприя-

тия по обмену опытом.

Активно развита и корпоративная жизнь. Работники участвуют в эколого-­благотворительном проекте «Добрые крышечки», организуют контейнер по сбору отработанных батареек, а также на заводе высажен «Сад памяти» в честь подвига 312-й дивизии при обороне Детчино в годы Великой Отечественной вой­ны.

«Второй год подряд корпоративный праздник День семьи мы проводим в уникальном формате благотворительного партнерства совместно с некоммерческими организациями «Старт в будущее» и «Оранжевый город» и организуем благотворительные ярмарки», — ​рассказывает директор по персоналу компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Юлия Евстратова.

Также компания уделяет большое внимание благотворительной деятельности: поддерживает мероприятия села Детчино, детский благотворительный фестиваль «В гостях у карпа» и активно развивает партнерство с детскими социальными учреждениями, осуществляет регулярные гуманитарные поставки собственной продукции.

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