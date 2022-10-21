Новый ковидный госпиталь: актуален, востребован, перспективен

13 октября 2021 года в условиях роста новой волны пандемии COVID?19 долгожданный ковидный госпиталь был не только сдан, но в течении суток экстренно пущен в действие в составе ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД». Потребность в госпитале подтвердила очередь из машин скорой помощи с пациентами, нуждающимися в неотложной госпитализации.

Ковидный госпиталь преодолел годовой рубеж своей работы. Не имея ни дня простоя, весь прошедший год госпиталь действовал по принципу: «Мы работаем столько, сколько нужно!».

Актуальность

За год работы лечение в ковидном госпитале получили около 5000 жителей области. Напомним, что его открытие проходило в режиме экстремальной загрузки, когда только что отмытые от строительной пыли боксы и медицинский персонал… нет, не принимали на лечение, а начинали бороться за жизнь пациентов с первой секунды их поступления в госпиталь. Новые отделения сразу приняли максимально возможное количество пациентов. И долгие месяцы пятой волны пандемии COVID-19 ежедневно на лечении в госпитале находилось 350 пациентов, в т.ч. более 35 реанимационных больных. Оснащение соответствует всем современным инфекционным стандартам безопасности и комплектации новейшим оборудованием — системой кислородной поддержки пациента, передвижными рентгеновскими и аппаратами ИВЛ и диализа, эндоскопическим оборудованием, УЗИ и другим. Своевременное открытие госпиталя позволило калужской системе здравоохранения поэтапно вернуть к работе неинфекционные койки для планового лечения калужан.

Сегодня уже можно сказать, что ковидный госпиталь стал учебной базой для большого количества молодых врачей и ординаторов. Работать в красную зону пришли 12 врачей. Бесстрашные, верящие в себя молодые специалисты в течение года трудились вместе с опытными врачами-­инфекционистами… Нет, не по сменам, а без преувеличения, по принципу: «Мы работаем столько, сколько нужно!». И работали хорошо, очень ответственно, и быстро учились! Учились всему, что в нашу медицину привнесла пандемия COVID-19. Приходилось решать вопросы от педиатрии до онкологии. Получившая профессиональное крещение в госпитале, молодая смена спустя год осталась в кадровом строю и продолжает работу или дежурства в красной зоне.

Медицинский персонал госпиталя — яркий ответ на вызов времени! Наши врачи доказали, что УМЕЮТ работать, ЯВЛЯЮТСЯ глубокими профессионалами лечебного дела, и успевают УЧИТЬСЯ. Все сотурдники госпиталя своим подвижническим трудом с максимальной отдачей поддержали работу пущенного на пике развития пандемии ковидного госпиталя. На фоне дефицита медицинских кадров нам есть кем гордиться и с кем работать! Низкий им за это поклон!

Востребованность

Многие калужане ломали голову, а чем же будет заниматься госпиталь, когда исчезнет ковид. Что будет потом? До сих пор ковид никуда не исчез. Россию и наш регион накрыла очередная волна эпидемии COVID-19, которая уже идет на спад. Врачи-инфекционисты первыми почувствовали существенный эффект массовой вакцинации от COVID-19, повлиявшей на количество госпитализированных в стационар, тяжесть и течение новой ковидной инфекции. Большинство жителей области в шестую волну эпидемии COVID-19 в легкой форме переносят заболевание с единичными случаями тяжелых исходов.

И все же ежедневно в ковидном госпитале проходят лечение более 100 пациентов. Тяжесть их состояния определена комплексом сопутствующих заболеваний, таких как инсульт, инфаркт, сахарный диабет, хроническая сердечная и почечная недостаточность, бронхиальная астма, онкология: все они требуют особого внимания и ухода. Наличие ковидного госпиталя позволило в старых лечебных корпусах инфекционной больницы развернуть два инфекционных отделения — взрослое и детское — и вернуться к оказанию экстренной и плановой помощи пациентам с нековидной патологией: вирусными гепатитами, ВИЧ, менингитом, ОРВИ, гриппом, кишечной инфекцией. И эти койки очень востребованы.

Перспективы

Прошел год работы госпиталя… А уже полным ходом идет работа по дальнейшему развитию больницы, которая, как в нашем случае, никогда не останавливалась. Завершается закупка нового современного медицинского оборудования для диагностики и лечения кардиологических, неврологических и хирургических пациентов с инфекционными заболеваниями.

Жизнь доказала правоту губернатора и минздрава региона в создании единого инфекционного центра с перспективой его дальнейшего развития в многофункциональную клинику для пациентов с острой и хронической инфекционной патологией.

Ковидный госпиталь и его медперсонал — в подготовке и ожидании открытия новых специализированных отделений.

Возможны противопоказания.Необходимо проконсультироваться со специалистом.

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