В Калужской области готовят списки для выплаты 100 тысяч рублей мобилизованным

В четверг, 20 октября, в Калужской области принят закон о дополнительной единовременной выплате мобилизованным в армию в размере 100 тысяч рублей. Подробности о том, как будут проходить выплаты, в эфире «Ника ТВ» рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Романова.

- Все выплаты мы будем осуществлять по сведениям военкомата Калужской области, - пояснила она. - Списки мы сейчас с военкоматом сверяем. Как только там будут все данные на мобилизованных, номер карточки, номер банка, то мы незамедлительно выплатим эти деньги. Мы понимаем всю ответственность перед нашими мобилизованными военнослужащими.

Деньги пришлют на карту самого мобилизованного, а не родственникам.

В первую очередь деньги будут перечислять тем, кто попал в списки раньше – начиная с 21 сентября. Конкретные сроки пока не называются, но чиновники обещают сделать все максимально быстро.

На дополнительные вопросы в министерстве труда и социальной защиты готовы ответить по телефону (4842) 71-94-11.

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