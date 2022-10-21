«Торговый квартал» — центр притяжения калужан

Этот крупный торговый комплекс является одним из самых востребованных мест шопинга и семейного отдыха.

С тех пор как в 2011 году в нашем городе открылся ТРЦ «Торговый квартал», калужане приезжают сюда всей семьей. И с каждым годом посетителей здесь становится все больше.

Удачный шоппинг

В «Торговом квартале» можно провести весь день. И приходить сюда комфортно! Это один из крупнейших в регионе торговых центров европейского формата, где все сделано для удобства посетителей: четыре входа, удачная планировка, просторные, хорошо освещенные залы, современный дизайн, чистота, предусмотрены скамейки для отдыха.

Для шоппинга — ​идеальное место. Здесь понимают, что в быстром ритме городской жизни некогда бегать по магазинам — жаль затраченного времени, поэтому на площади 41300 кв. м собрали множество брендов. Разнообразие товаров впечатляет! Можно приобрести практически все. При этом каждый магазин отличается своим дизайнерским стилем. Интересно оформленные витрины отражают актуальные тренды, представляя сезонные коллекции. Собрать полный гардероб для всей семьи на любой бюджет ​легко и быстро: есть и стильная одежда премиальных брендов, и не менее красивые и качественные вещи по демократичным ценам. Подобрать обувь тоже не составит труда: все ​под рукой. Плюс бывают скидки, акции, распродажи!

Здесь же множество магазинов аксессуаров, косметики и парфюмерии, украшений, товаров для хобби, для здоровья, есть офисы мобильных операторов, аптеки, зоомагазины.

Огромный выбор электроники и товаров для дома: все для ремонта, обустройства, декора, различные хозяйственные мелочи. Представлены такие мощные бренды, как Askonа, Ormatek, кухни и шкафы «Мария», Эльдорадо, Ситилинк mini и другие.

На территории «Торгового квартала» работает строительный гипермаркет «Аксон» — ​один из наиболее масштабных в городе.

Приехав в «Торговый квартал», можно сделать удачные покупки по выгодным ценам, а заодно зайти в салон красоты или отвести ребенка в детскую парикмахерскую, починить вещи в ателье или отдать в химчистку, отнести в ремонт телефон.

И конечно, закупиться продуктами. Значительную часть ТЦ занимает гипермаркет «Ашан». Кроме того, представлены фирменные кондитерские изделия, восточные сладости, сухофрукты, орехи. Все свежее, вкусное, выглядит так аппетитно, что устоять невозможно!

Чтобы шоппинг вас не утомил, в «Торговом квартале» можно отдохнуть и перекусить. Здесь большой выбор центров быстрого питания, пиццы. В уютном кафе хорошо посидеть за чашечкой кофе или поесть мороженого.

Вместе с детьми

«Торговый квартал» калужане любят не только за отличный шоппинг. Здесь шикарная детская зона. Чего только нет: батут, горки, лабиринты, аттракционы, множество настольных игр, игровых автоматов. Обязательно загляните в детский развлекательный центр Happy Land! Здесь можно весело провести весь день, часто устраиваются детские праздники, отмечаются дни рождения. А еще дети очень любят паровозик, который ездит по торговому центру. Прокатиться на нем для малышей — уже праздник!



«Торговый квартал» ориентирован на семейное посещение. И пока мама и папа на шоппинге, ребенок не будет скучать в детском центре. А потом можно собраться всей семьей и посидеть в кафе, что станет приятным завершением дня.

Счастливые моменты

«Торговый квартал» давно стал центром не только торговой, но и городской жизни. Благодаря его появлению город получил еще один культурный объект. В 2022 году «Торговый квартал» отмечен дипломом и знаком «Калужское гостеприимство» от горуправы. Для калужан и гостей города «Калужское гостеприимство» — ​это знак качества, гарантирующий высокий уровень сервиса, умеренные цены и приятную атмосферу.

На своей территории ТРЦ «Торговый квартал» постоянно устраивает праздники, концерты, различные развлекательные и познавательные мероприятия. Новый год, 23 февраля, 8 Марта празднуют все вместе. Яркие фото с праздников долго будут напоминать о счастливых моментах!

В День Победы сотрудники «Торгового квартала» совместно с партнерами-­арендаторами поздравляют ветеранов и дарят им подарки. А в самом ТРЦ проходят концерты, мастер-­классы и викторины, игровые и познавательные мероприятия.

Летом здесь провели Первый детский фестиваль с шоу мыльных пузырей, научными экспериментами, шоу роботов, аниматорами и мастер-­классами. А Фестиваль красок здесь уже стал традиционным, его любят и ждут. В этом году он был дважды. Это яркий праздник с музыкой, килограммами разноцветной краски, забавными фото и массой положительных эмоций.

Сильное впечатление произвел на всех и Вечерний фестиваль света и огня — ​невероятное световое шоу, живая музыка, таинственные факиры и огненные трюки.

А 29 октября «Торговый квартал» приглашает всех на детский танцевальный фестиваль. Вы увидите выступления коллективов Калуги и области, будут конкурсы, викторина и подарки.

Приезжайте в любой день

Сейчас в «Торговом квартале» более 130 магазинов. Якорными и ключевыми брендами являются «Детский мир», «Эльдорадо», «Спортмастер», Sinsay, Gloria Jeans, O’STIN, «ТВОЕ», Colin’s, Kari, «Л’Этуаль», «Ашан», Burger King, KFC, «Вкусно — ​и точка» и другие. Это огромный дом, где есть все необходимое и откуда уходить совсем не хочется. При этом «Торговый квартал» постоянно развивается, готовит новые интересные мероприятия, открывает новые магазины.

Работает «Торговый квартал» до 22 часов, что очень удобно.

Приехать и уехать отсюда не составит труда! Находится торговый центр на одной из главных транспортных улиц Калуги, поэтому от центра до него ​буквально 15 минут. А большая и удобная парковка на 2600 парковочных мест сделает визит сюда еще приятнее. Кстати, здесь есть и заправка для электромобилей!

В «Торговый квартал» приезжают на шоппинг, устраивают встречи, отмечают дни рождения, приводят детей на аттракционы и праздники. Здесь вкусная еда, доброжелательный персонал и только позитивные эмоции! Поэтому калужане отдали за него свои голоса, назвав «Торговый квартал» «Брендом года».



г. Калуга, ул. Московская,338А

ТРЦ «Торговый квартал»

https://vk.com/tk_kaluga

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