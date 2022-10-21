Наш аудио-ТОП: МЧС посоветовало собрать тревожный чемоданчик, на 906 базе сгорели заброшенные казармы, вор бесплатно починил пробитое колесо
Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 21 октября, публикуем эпизод №7 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.
Сегодня в выпуске:
- МЧС посоветовало жителям Калужской области собрать тревожный чемоданчик;
- На 906 базе сгорели заброшенные казармы;
- Люди жалуются на заваленный мусором микрорайон Малинники;
- Вор бесплатно починил пробитое колесо, но взамен угнал автомобиль;
- В Калужской области сфотографировали семью редких лебедей.
Приятного прослушивания:
Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка" подписаться можно, перейдя по ссылке ниже:
https://music.yandex.ru/album/23814712
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