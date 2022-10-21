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В Калужской области по указу президента создан оперативный штаб

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2022 09:13 1 1054
В Калужской области по указу президента создан оперативный штаб

Как мы уже рассказывали, с 19 октября на территории Калужской области по указу президента России Владимира Путина введен режим повышенной готовности. В связи с этим губернатор Владислав Шапша 20 октября подписал постановление №468 о создание оперативного штаба.

В эту структуру включили 35 человек. Помимо самого Шапши, там руководитель администрации Карина Башкатова, все заместители губернатора, региональные министры, руководители региональных МВД, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, председатель Заксобрания, директоры крупнейших компаний в сферах энергетики, газоснабжения, водоснабжения.

Будут ли все они собираться вместе и с какой периодичностью, в постановлении не указано.

После публикации указа Путина калужский губернатор заявил, что в нашем регионе угроз нет, поэтому и никаких ограничений не будет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2022 09:13 1 1054
Тэги: общество владислав шапша
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