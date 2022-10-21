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Юрий Моисеев поздравил Театр кукол с 30-летием

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2022 08:59 0 180
Юрий Моисеев поздравил Театр кукол с 30-летием

Коллектив театра с юбилеем поздравил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- Кукольный театр – это уникальное явление в жизни нашего города. Замечательно, что  четыре года назад он, наконец, обрёл свой дом.  Это красивое и уютное здание – результат напряжённого труда городских служб, строителей и реставраторов. Сейчас здесь царит особая атмосфера, вы наполнили эти стены радостью, детским смехом и счастьем! Благодарю всех, кто трудится в театре, всех, кто вкладывает в постановки свою душу, опыт и талант, вы даёте детям и взрослым возможность прикоснуться к чуду и сказке!

Глава Калуги пожелал театру процветания и множество преданных зрителей. 
Сотрудников театра наградили почётными грамотами, также их ждали творческие подарки от коллег из областного драматического театра, театра юного зрителя, областной филармонии, дома музыки и колледжа культуры и искусств. 

Калужский кукольный театр был создан в октябре 1992 года, долгое время он не имел своего помещения, размещаясь в здании театра юного зрителя и областного драматического театра. Первое постоянное помещение театр получил лишь в 1995 году: малый зал кинотеатра «Центральный», рассчитанный всего на 50 мест.

В 2018 году театр кукол официально обрёл собственное здание в доме Купцовых на улице Кирова.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2022 08:59 0 180
Тэги: городская дума
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