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24 октября произошло Малоярославецкое сражение

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.10.2022 07:50 0 342
24 октября произошло Малоярославецкое сражение

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 октября.

1812 - произошло Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года, которое стало переломным. 27(15) октября последние части армии Наполеона начали свое отступление по Старой Смоленской дороге, разоренной ранее французами. В результате сражения Малоярославец был полностью уничтожен. Его называют "Городом-памятником Отечественной войне 1812 года". 29 октября 1844 года на главной площади Малоярославца состоялось открытие Монумента, проект которого 22 ноября 1841 года утвердил Николай I. В 1912 году были установлены памятники на братских могилах 1812 года в Малоярославце. Скульптор В.Н. Руссо, академик Императорской академии искусств, архитекторы А.В. Вехновский и П.А. Волоцкий. В 1860 году у братских могил построили часовню «…в память воинов на брани убиенных 1812 года 12 октября». 3 ноября 1940 года состоялось открытие Малоярославецкого военно-исторического музея, в то время – филиал Бородинского военно-исторического музея. Основатель и первый директор музея – Александр Ефимович Дмитриев (1896-9.10.1965).

1892 - в Петербурге родилась Татьяна Александровна Аксакова (Сиверс) (1892-1982). Мемуаристка, дочь известного генеалога и нумизмата А.А. Сиверса. По линии матери происходила из рода козельских Чебышевых - внучка А.П. Чебышевой (1848-1919), владелицы имения Аладино в Козельском уезде. В ее мемуарах содержатся сведения о "дворянских гнездах" Козельского уезда и их обитателях, о монастырях Оптиной пустыни и Шамордино. В Калужских главах "Семейной хроники" есть уникальные страницы из жизни Калуги начала 20-х годов ХХ века.

1917 – опубликование в газете «Социал-демократ» статьи «Гражданская война началась» по поводу разгона Калужского Совета солдатских депутатов.

1951 – Осенняя посадка деревьев. На улицах, в парках, скверах, заводских и фабричных дворах Калуги идет осенняя посадка деревьев и кустарников. Коллектив управления Московско-Киевской железной дороги высадит 1000 деревьев по склонам Березуйского оврага. Там возникнет живописный парк с крутыми дорожками и аллеями. (Из публикаций газеты «Знамя»)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.10.2022 07:50 0 342
Тэги: история калуги
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