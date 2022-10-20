В Калужской области за неделю больше всего подорожали огурцы, лук и бананы

В Калужской области за неделю, с 10 по 17 октября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В четверг статистику опубликовал Калугастат.

За семь дней огурцы подорожали на 12,7%, лук – на 5,2%, бананы – на 4,7%, макароны – на 4,6%, сметана – на 3,7%.

Также за этот период яблоки подешевели на 5%, сыры – на 3,5%, гречка – на 3,4%, мясные консервы для детского питания – на 2,6%, печенье – на 1,8%.

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