Правительство Калужской области опровергло информацию о вспышке холеры

В последние дни жители Калужской области в мессенджерах пересылают друг другу информацию о зараженной холерной палочкой воде. Однако в правительстве региона в четверг, 20 октября, эти данные назвали ложью.

- Повседневную работу санитарной службы провокаторы распространяют по соцсетям и мессенджерам и выдают за возможность заражения воды в Калужской области холерной палочкой, - заявили в правительстве. - Региональный Роспотребнадзор опровергает эту ложную информацию. На территории области нет эпидемиологических очагов, так же нет и угрозы их возникновения.

Власти попросили калужан не волноваться.

Накануне, напомним, губернатор Владислав Шапша посоветовал поставить тревожный чемоданчик в пыльный угол.

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