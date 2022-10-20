«Калужский бренд»: как прошла церемония награждения
На прошлой неделе в Калуге издательский дом «Комсомольская правда – Калуга» в 16-й раз вручил ежегодную премию «Калужский бренд» лучшим предприятиям и организациям региона.
За время своего существования проект зарекомендовал себя, как один из лучших в области в поддержки и развития калужского бизнеса.
Сегодня мы публикуем видеообзор этого события.
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