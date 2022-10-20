В Калужской области чиновника оштрафовали за игнорирование обращения жителя

Заместитель главы администрации Бабынинского района оштрафован на 6000 рублей за игнорирование обращения местного жителя. В четверг, 20 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Чиновник не дал ответ в течение 30 дней. После этого местный житель обратился в прокуратуру.

По административной статье заместителя главы администрации могли оштрафовать на сумму от 5000 до 10 000 рублей.

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