В Калужской области под угрозой увольнения оказались 7862 человека

В четверг, 20 октября, правительство Калужской области опубликовало новую статистику о занятости населения. Под угрозой увольнения остаются 7862 человека.

Большая часть из них (7482) – в Калуге. В Людиновском районе таких 179, в Обнинске - 95.

По оперативным данным, численность безработных в Калужской области на 11 октября составляла 2381 человек. Годом ранее было 2843.

При этом областная база вакансий насчитывала на 30 сентября 13 360 рабочих мест.

Наибольшую потребность работодатели испытывают в водителях, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах, врачах, инженерах, учителях и полицейских.

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